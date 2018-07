El líder Las Campanas enfrenta a Desamparados FC, mientras el escolta Defensores de La Esperanza se mide ante Otamendi. Y La Josefa juega ante Las Praderas. El Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol disputará mañana domingo su quinta fecha, en una jornada que, como viene sucediendo, se dividirá en tres escenarios con actividad en doble turno en cada uno de ellos. El líder Atlético Las Campanas, que ganó los cuatro encuentros que disputó y es el único líder de campeonato de Primera División, se enfrentará con Desamparados FC, que en la fecha pasada sufrió un duro revés ante Defensores de La Esperanza (perdió 8-1). Justamente, "el Defe" se encuentra en segunda posición con tres victorias y un empate en cuatro presentaciones. Y mañana se medirá ante Otamendi, que también está invicto, aunque ha sumado apenas cinco puntos (ganó un encuentro y empató dos). En tanto, La Josefa no sólo es el otro invicto del certamen, sino que al igual que Las Campanas también está con puntaje perfecto: jugó tres partidos y los ganó los tres (quedó libre en la primera fecha). Y para seguir bien prendido arriba en la tabla buscará una nueva victoria frente a Atlético Las Praderas, que en la jornada pasada consiguió su primer triunfo al vencer 3-0 a Leones Azules. En tanto, de los equipos que hoy aparecen en el segundo pelotón de la tabla, Real San Jacinto irá por su tercera victoria del torneo frente a Juventud Unida; mientras que Deportivo San Felipe, después de quedar libre en la cuarta fecha, intentará reencontrarse con el triunfo ante Lechuga FC, que perdió terreno con su empate frente a Otamendi del pasado domingo. El partido que completa la fecha será el de dos equipos que buscarán la recuperación: Leones Azules vs Mega Juniors. Mientras que El Junior, el único equipo que todavía no sumó puntos, quedará libre este domingo. 5ª FECHA: PROGRAMACIÓN -Real San Jacinto vs Juventud Unida. Cuarta División, a las 9.00; Tercera División, a las 10.15; y Primera División, a las 11.30. En cancha de Lechuga FC. -Leones Azules vs Mega Juniors. Cuarta División, a las 9.00; Tercera División, a las 10.15; y Primera División, a las 11.30. En cancha de Otamendi FC. -C.A. La Josefa vs Atlético Las Praderas. Cuarta División, a las 9.00; Tercera División, a las 10.15; y Primera División, a las 11.30. En cancha de Las Campanas. -Lechuga FC vs Deportivo San Felipe. Cuarta División, a las 13.45; Tercera División, a las 15.00; y Primera División, a las 16.15. En cancha de Lechuga FC. -Otamendi FC vs Defensores de La Esperanza. Cuarta División, a las 13.45; Tercera División, a las 15.00; y Primera División, a las 16.15. En cancha de Otamendi FC. -Atlético Las Campanas vs Desamparados FC. Cuarta División, a las 13.45; Tercera División, a las 15.00; y Primera División, a las 16.15. En cancha de Las Campanas.

REAL SAN JACINTO. SE MIDE MAÑANA ANTE JUVENTUD UNIDA EN CANCHA DE LECHUGA. ACLARACIÓN En nuestra edición de ayer, de manera involuntaria se publicaron erróneamente el resultado de dos partidos. En Tercera División, Atlético Las Campanas le ganó 1-0 a Mega Jrs; mientras que en Cuarta, Atlético Las Praderas y Leones Azules igualaron 0-0. Corregidos estos resultados, también fueron actualizadas sendas tablas de posiciones de estas categorías (ver derecha). ATLÉTICO LAS PRADERAS, LÍDER EN QUINTA DIVISIÓN El pasado fin de semana se disputó la tercera fecha del campeonato de Quinta División que organiza la Liga Campanense de Fútbol, el cual tiene como único líder a Atlético Las Praderas, que sumó tres victorias en tres presentaciones. En la tercera jornada, el Verde superó 2-1 a Otamendi FC para consolidarse en lo más alto del certamen. Además, también se registraron los siguientes resultados: Juventud Unida 2-2 Defensores de La Esperanza; Deportivo San Felipe 0-2 Leones Azules; Mega Jrs "A" 2-0 La Josefa; Lechuga FC 2-0 Desamparados; y Real San Jacinto 2-0 El Junior. Libre: Mega Jrs "B". EN EL TORNEO FEMENINO MANDA JUVENTUD UNIDA El pasado fin de semana se disputó la segunda fecha del Torneo de fútbol femenino que organiza la Liga Campanense y que tiene a Juventud Unida como único líder luego de su victoria 5-1 sobre Defensores de La Esperanza. Además, por esta segunda fecha, Desamparados igualó sin tantos ante Leones Azules; Mega Juniors y Lechuga "A" también empataron 0-0; y Otamendi venció 2-1 a La Josefa. Libre quedó Lechuga "B". La tercera jornada se disputará el próximo fin de semana y tendrá los siguientes encuentros: Defensores de La Esperanza vs La Josefa; Lechuga "B" vs Leones Azules; Juventud Unida vs Desamparados; y Mega Juniors vs Otamendi FC. Libre quedará Lechuga "A".







Liga Campanense:

Mañana se disputa la quinta fecha

