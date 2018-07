Vencieron 23-11 a Bomberos de La Matanza y se coronaron en el primer semestre de la Sexta División de la FEMEBAL. Con una campaña espectacular, que por el momento solo conoce victorias, la Primera Caballeros del Campana Boat Club se coronó campeona del Torneo Apertura de la Sexta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Sólo le faltaba un triunfo al CBC para asegurar esta conquista. Y ese triunfo llegó el último fin de semana, cuando los Mayores vencieron 23-11 a Bomberos Voluntarios de La Matanza en un partido disputado en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana. En ese encuentro, los dirigidos por Eduardo Godoy no tuvieron mayores complicaciones: al término del primer tiempo ya ganaban 11-4. Y en el complemento extendieron las diferencias contra el único equipo del campeonato que todavía no ganó. Luciano Díaz, con 7 tantos, fue el máximo goleador del Boat Club en esta jornada de festejos. Con este triunfo, los Celestes alcanzaron su décimo triunfo consecutivo, llegaron a los 30 puntos y se hicieron inalcanzables para la Universidad Nacional de Luján "C" y Auxiliar de Merlo "B", sus más inmediatos perseguidores, a pesar que todavía restan dos fechas (el CBC queda libre este fin de semana y el próximo cierra frente a Platense "B"). El plantel dirigido por el entrenador Eduardo Godoy estuvo integrado por: Luciano Díaz, Leonel Dente, Pablo Bogado, Gonzalo Comínguez, Martín Reynoso, Franco Blanco, Javier Novo, Jorge Sturtz, Bruno Caraccini, Sebastián Lagreca, Franco Parrilla, Hernán Perticarari, Jonathan Sigura, Iván Brisotto, Ignacio Suárez Ogallar, David Piaggio, Eduardo Salvador Grillo, Daniel Sirolli, Miguel Nazareno Bentancourt, Emilio Hergert y Oscar Sluzar. Además, también participaron los juveniles Thaiel Andere, Félix Walsh y Juan Bue. Tras este Torneo Apertura llegará el receso de invierno y posteriormente comenzará el Clausura. El promedio de los resultados obtenidos en los dos certámenes será el que, a fin de año, defina los ascensos a la Quinta División de la FEMEBAL, objetivo para el que los chicos del Campana Boat Club ya están muy bien perfilados.

FESTEJO. LOS JUGADORES DEL CBC DESATAN SU ALEGRÍA TRAS CONSUMAR EL TRIUNFO QUE LES ASEGURÓ EL TÍTULO.



Handball:

Los Mayores del Campana Boat Club se consagraron campeones del Apertura

