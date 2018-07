La Primera Damas del CBC obtuvo una buena victoria al superar 17-14 a Villa Calzada como local. La Primera Damas del Campana Boat Club también celebró este fin de semana: jugando un muy buen partido, derrotó 17-14 a Villa Calzada por la 11ª fecha de la Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL). Como locales, en el gimnasio Pascual Sgro del Club Ciudad de Campana, las Celestes lograron sacar adelante un partido que fue muy parejo ante un rival que pelea por terminar entre los mejores cuatro equipos de la categoría. La primera parte terminó igualada 7-7, pero en el complemento, las dirigidas por Eduardo Godoy pudieron tomar una luz de ventaja y quedarse finalmente con la victoria. Para ello fue clave la actuación de la arquera Melany Trincado (65% de efectividad). En cuanto a la ofensiva, el goleo del CBC fue muy repartido: sumaron Agostina Lorenzo (2), Tatiana Zarantonello (3), Paloma Slavin (3), Loana Vietta (2), Camila Recalde (2), Tatiana Alvarado (3), Ivana Ciappini (1) y Agustina Bergés (1). La fecha 11 se completó con los siguientes resultados: Lamadrid 9-18 Municipalidad de Escobar; San Lorenzo 22-25 Banfield; Municipalidad de Almirante Brown 25-19 Villa Modelo; Club Burzaco 24-16 Municipalidad de Ensenada; CEDEM Caseros 23-12 All Boys; Nuestra Señora de Luján "B" 23-16 Vélez Sarsfield "B". Con su victoria, las Mayores del CBC se recuperaron de la derrota frente a Municipalidad de Ensenada y quedaron ahora en la séptima posición con 22 puntos, producto de cinco triunfos, un empate y cinco derrotas en once presentaciones. Al frente de la tabla se mantiene Nuestra Señora de Luján "B", que ganó sus 11 compromisos y suma 33 puntos. En la continuidad del certamen, las chicas del CBC enfrentarán hoy como visitantes a All Boys por la 12ª jornada de esta Cuarta División.

BUEN TRIUNFO. LAS CHICAS DEL CBC LOGRARON SU QUINTA VICTORIA TRAS DERROTA A UN RIVAL COMPLICADO.



Handball:

También ganaron las Mayores

