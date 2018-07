LA DECLARACIÓN DE NAHIR: Nahir Galarza prestó su declaración entre sollozos, a la vez que volvió a insistir que sufría violencia de género.- MACRI PROMETE MÁS AJUSTE: Tras la nueva disparada del dólar, el presidente Mauricio Macri envió es viernes un mensaje al mercado financiero.- MEGA FUSIÓN APROBADA: El Gobierno aprobó este viernes la fusión entre Cablevisión, del Grupo Clarín, y Telecom.- ABORTO; PREPARAN CAMBIOS: El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró que el proyecto del aborto será modificado.- MACRI PROMETE MÁS AJUSTE Tras la nueva disparada del dólar, el presidente Mauricio Macri envió es viernes un mensaje al mercado financiero y aseguró que el Gobierno no se desviará en su plan de "achicar el déficit fiscal". "Ésta vez la Argentina va a cumplir", subrayó Macri junto al gobernador peronista de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en la ciudad de Basavilvaso. El jefe de Estado destacó el compromiso asumido por su administración para reducir el abultado rojo fiscal y señaló que esta iniciativa cuenta con el apoyo de mandatarios oficialistas y opositores. MEGA FUSIÓN APROBADA El Gobierno aprobó este viernes la fusión entre Cablevisión, del Grupo Clarín, y Telecom, del mexicano David Martínez, dando origen a un gigante de las telecomunicaciones con un valor de mercado que ronda los 11.000 millones de dólares. Para aprobar la operación, la Comisión de Nacional de Defensa de la Competencia ordenó la venta de activos en banda ancha fija e impuso obligaciones a Telecom. La resolución de la Secretaría de Comercio obliga a transferir negocios de banda ancha fija en 28 localidades del interior del país donde la situación de competencia se podría ver afectada, para aprobar la fusión. ABORTO: PREPARAN CAMBIOS El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró este viernes que el proyecto de legalización del aborto será modificado porque hay "una mayoría de senadores que piensa que la sanción de Diputados es difícil que quede como está". El referente de Cambiemos sostuvo que mientras hay senadores que están trabajando "con mucha convicción, unos por la ratificación de lo de Diputados y otros por buscar una alternativa", hay otros que "no están cómodos con ninguna de las dos posiciones". LA DECLARACIÓN DE NAHIR Nahir Galarza prestó su declaración entre sollozos, a la vez que volvió a insistir que sufría violencia de género de parte de Fernando Pastorizzo la víctima, sin aceptar preguntas. En su presentación, la joven aseguró que el crimen de Pastorizzo fue un accidente, que dejó en shock la escena del crimen pensando que estaba herido pero no muerto, y que se enteró del trágico desenlace después, una vez en su casa, a través de una llamada de la madre del chico. "Lo único que le cabe es una prisión perpetua", confirmó la Fiscalía. Las dos querellas coincidieron, aunque sumaron la figura de la alevosía para que sea contemplada. La defensa de Nahir solicitó una pena menor y que se consideren los supuestos episodios de violencia de género que padecía por parte de la víctima. El Tribunal fallará el martes 3 de julio.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: