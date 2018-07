La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/jul/2018 Abel Milano cuestionó los faltazos de Maero y Cei







"Es llamativo que la Fiscalía de Drogas no acompañó la apertura de la delegación que lucha contra el narcotráfico", marcó el Secretario municipal de Seguridad y Prevención Ciudadana, quien también lamentó la ausencia de la Fiscal General. "La apertura de una oficina de lucha contra el narcotráfico, es un hecho de mucha relevancia. Y llamó la atención que el sector del poder judicial vinculado a la temática de drogas no acompañara la inauguración", manifestó el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, en referencia a la titular de la Fiscalía General Zárate-Campana, Dra. Liliana Maero y al Ayudante de Fiscal Temática de Drogas, Dr. Iván Cei. En ese sentido, Milano destacó que durante la inauguración de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Zárate – Campana realizada el pasado jueves, tanto como la justicia bonaerense, local y federal estuvieron acompañaron la ocasión; incluyendo además, al ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo. "La seguridad y su fuerte compromiso en la lucha contra las drogas, es un eje prioritario en la gestión del intendente Abella", aseguró Milano quien además expresó que "poner en funcionamiento una delegación antinarcóticos es un hito para la ciudad". Milano también explicó que el nuevo edificio está ubicado en una zona estratégica, que permite mayor vinculación con el departamento judicial y la fiscalía temática de drogas local. "No obstante fue notable la ausencia de la fiscalía de drogas, al tratarse de un hecho tan relevante para su área", sentenció el Secretario.

