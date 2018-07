El Club Plaza Italia explotó de familias ansiosas por ver desfilar a sus hijos con la camiseta de sus escuelas y sus sueños de campeonato. Con renovada organización, el baby busca "volver a ser lo que era": un "Semillero de Campeones". Y un día el Club Plaza Italia volvió a inundarse de diminutos botines, pantalones cortos de miniatura y camisetas de los más diversos colores. En una noche que quedará para el recuerdo, el mítico Torneo Intercolegial de Baby Fútbol regresó tras ocho años de ausencia y, ante la presencia de cientos de familias, dio el puntapié inicial a su edición número 56. "Los directivos del club nos dijeron que teníamos que revivir el baby. Y la verdad es que después de tantos malos manejos y momentos, la idea es que vuelva a ser el intercolegial que fue toda la vida", expresó Fabián Sosa, uno de los organizadores, en medio de la velada, repleta de padres ansiosos por ver desfilar a sus hijos con la camiseta de su escuela y de enanos jugadores pisando por primera vez el campo de juego que les depara grandes partidos. Uno por uno, los equipos fueron saliendo a la cancha. Las escuelas 2, 5, 7, 13, 14, 17 y 22, y los colegios Dante Alighieri, Santo Tomás, Aníbal Di Francia y San Roque se pasearon ante las tribunas enarbolando en alto sus banderas y sus sueños de campeonato, que se disputará en las categorías baby, mosquito y cebollita. El primer partido será este martes a las 19 horas. El viernes por la noche, en la apertura, jugaron las escuelas de fútbol "Arco Iris" y "Metegol", combinados integrados por chicos de categoría piojito. También hubo espacio para un show de freestyle, la aparición de un robot con luces LED y laser que volvió locos a los chicos, la proyección de un video rememorando imágenes de pasados intercolegiales, las palabras de un exjugador del baby que llegó a deslumbrar en Primera División y el futbol internacional como Ariel Rosada y el emocionante canto del Himno Nacional, que sirvió para palpitar el encuentro entre Argentina y Francia que se viviría -y sufriría- apenas medio día más tarde. "La verdad es que es una alegría muy linda estar acá. He pasado muchos lindos momentos cuando iba a la escuela, y volver me llena de satisfacción", aseguró Rosada en diálogo con La Auténtica Defensa. El exvolante central de rutilante paso por Boca, Newell`s y Toluca de México supo defender mucho antes la camiseta de la Escuela 22 primero y de la 17 después. "Es algo difícil de explicar", reconoció cuando se le preguntó por la sensación que genera el baby en los niños. "El paso por acá uno siempre lo tiene muy presente", afirmó "el Bombón". Como Rosada, la mayoría de los campanenses que han logrado triunfar en el fútbol profesional dibujaron sus primeras gambetas en el intercolegial de nuestra ciudad. Sandro Fiore, el conductor del evento presentación de este viernes, recordó algunos de esos nombres: históricos como Enzo Ferrero (goleador de Boca en los ´70) y José Horacio Basualdo (dos veces mundialista y campeón del mundo con Boca y Vélez), y futbolistas de aparición más reciente como Juan Mercier (Argentinos, San Lorenzo), Leonardo Sigali (Godoy Cruz, Racing) y Nazareno Solís (Talleres, Boca). "Esperemos que con todos los chicos que van a jugar en esta edición 2018, algunos lleguen a militar en Primera División", deseó Fiore. Participar del baby no es fácil. Para los chicos implica entrenamientos y partidos a sobrellevar en época escolar. Y para los padres, un acompañamiento difícil de sostener en la agenda semanal. Por fortuna, se toparon con una nueva organización que les quiere facilitar la tarea. Ya de entrada, por ejemplo, no hubo ningún tipo de costo en la inscripción. "Es todo a pulmón, no recibimos ayuda económica de nadie. Con Fabián, somos dos locos a quienes se nos ocurrió hacer esto y pidiendo cero pesos de inscripción. Todos nos miran asombrados", contó Federico Sinay, otro de los organizadores, a LAD. Señaló que reflotar el intercolegial surgió cuando pensaban usar las instalaciones del Club Plaza Italia para transmitir los partidos de Boca para la comunidad xeneize local. Que el club estaba en un estado de "destrucción total", sacarlo del cual no fue sencillo. Y que la combinación del trabajo de la organización, el acompañamiento municipal y el apoyo de los padres, fue lo único que pudo hacer resurgir al baby. "Nos reuníamos a laburar todos los lunes, fuimos juntando la documentación, lo fuimos difundiendo, pasando de boca en boca, hasta que se llegó a anoche, que explotó literal. La gente grande que ha vivido otras ediciones decía que jamás lo vio así", aseveró Sinay. "Lo más importante del intercolegial es el inicio deportivo de los nenes. Es la primera competencia que tienen, es sana, acá empiezan a trabajar en grupo, a ponerle el color y a sentir el calor que le ponen las tribunas", añadió. La categoría baby se jugará con los equipos divididos en dos zonas. Los mejores irán por la Copa de Oro; los segundos, por la de Plata. En tanto, mosquito y cebollita se jugarán en formato liga. Partidos en los que cientos de chicos mostrará su talento y, por qué no, los "elegidos" dejarán entrever sus dones con la pelota. Porque, como bien dice uno de los carteles que adornan el Club Plaza Italia, el baby es un "Semillero de Campeones".

LOS CHICOS Y SUS FAMILIAS COLMARON EL CLUB PLAZA ITALIA DURANTE LA CEREMONIA INAUGURAL.





SORPRESAS. DURANTE LA JORNADA DE PRESENTACIÓN, ADEMÁS DEL TRADICIONAL DESFILE, TAMBIÉN HUNO espacio para un show de freestyle QUE LOS CHICOS SIGUIERON ATENTAMENTE.





COLMADO. EN ESTA JORNADA INAUGURAL, EL CLUB PLAZA ITALIA LUCIÓ COMO EN SUS MEJORES ÉPOCAS, CON LOS CHICOS LLEVANDO LOS COLORES DE SUS ESCUELAS Y LAS FAMILIAS ACOMPAÑANDO DESDE LAS TRIBUNAS. EL TORNEO COMENZARÁ EL MARTES.





BOMBON PRESENTE. ARIEL ROSADA, EX JUGADOR DE BOCA Y NEWELLS, Y QUIEN SUPO JUGAR PARA LAS ESCUELAS 17 Y 22, ESTUVO PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN.

#Ahora en el Club Plaza Italia se realiza la presentación del Baby Fútbol, con las categorías Baby, Mosquito y Cebollita, participantes de distintas escuelas de #Campana pic.twitter.com/ntRiqRHVVY — (@dantrila) 29 de junio de 2018 #Dato el Club Plaza Italia desbordó de gente para la presentación del Baby Fútbol, familiares y amigos alentaron a los 27 equipos con la presentación de Sandro Fiore y varios invitados especiales pic.twitter.com/LaLtMN88ZI — (@dantrila) 30 de junio de 2018

Volvió el Baby:

Con un gran show, se presentó el nuevo Torneo Intercolegial de Baby Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: