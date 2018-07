La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/jul/2018 Opinión:

EDEN y la Municipalidad se culpan uno a otro

Por Axel Cantlon







Hace tiempo que en Campana los problemas de energía eléctrica son noticia en diferentes puntos de la ciudad, por cortes de ruta o fuertes reclamos de vecinos y usuarios que pretenden disminuir los cortes del servicio que se producen muy seguido y que provocan daños en los electrodomésticos, pérdida de los alimentos, entre otros problemas. El Municipio dice que EDEN es el responsable de las inversiones pendientes, que están solicitadas y autorizadas y la empresa no las lleva adelante. Las autoridades de EDEN no atienden directamente, pero cuando podes hablar informalmente con alguno de la empresa, dicen que la municipalidad debería ayudar a bajar el consumo, y no soluciona el tema de las viviendas, su debida subdivisión, entre otras cosas. Son muchísimos los sectores afectados en Campana, y todos están cansados de las promesas que la empresa EDEN y la municipalidad les dan al respecto, y sienten que solo un fuerte reclamo hace llamar la atención de quienes están al frente de controlar las inversiones en energía eléctrica. Es más, esta semana voy a presentar diferentes propuestas en el HCD relacionadas con la empresa EDEN y su control, porque hace años que está empresa hace anuncios que nunca cumple; o que incluso no satisfacen la demanda requerida. Vamos a solicitar un informe pormenorizado de las inversiones, las compensaciones que existen entre la Provincia, el Municipio y la empresa EDEN por las tasas municipales, impuestos provinciales y otros ingresos, que en nuestra opinión son un agujero negro donde puede esconderse el verdadero problema por el cual las inversiones nunca llegan hasta las familias e industrias que lo necesitan. Por último, también analizaremos el impacto del aumento de la recaudación por el aumento tarifario y el destino de esos fondos, dado que por diversas fuentes se me manifestó que el esfuerzo de los usuarios en pagar facturas con aumentos exorbitantes no fueron trasladados a las inversiones sino que habrían sido destinados a engrosar las cuentas bancarias de la empresa.





