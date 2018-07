La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/jul/2018 Opinión:

Una ciudad en plena transformación

Por Sergio Roses







Para comenzar estas líneas quiero dejar en claro que no voy a bajar al nivel de tribuna, de descalificación y agresividad que pretende imponer un sector de la oposición, que es incapaz de sostener en una corte de justicia las falsas denuncias que hacen en los medios. Podemos coincidir o no en los criterios técnicos o políticos en los que se sustentan las decisiones de los que fueron elegidos para hacerlo, pero está lejos de cualquier sentido de la ética utilizar la falsa denuncia para ensuciar al otro. Independientemente de que ello sea para tapar conflictos de intereses muy profundos, que muchas veces colisionan con el interés general de los vecinos. La mejor forma de ejercer la representación es trabajar, construir. El tiempo dirá luego qué fuimos capaces de dejar tras nuestro paso efímero, tardío en nuestras vidas, por la función pública. En este sentido, la semana que acaba de terminar fue muy auspiciosa. Lo fue porque en Campana hemos dado un paso más, en la línea de hacer de Campana una ciudad ordenada, moderna y segura, que enamore a los campanenses e invite a los visitantes de otras ciudades a pasar el tiempo en ella. Me refiero, en concreto, a la inauguración de la primera cuadra de la Av. Rocca, como parte del plan de ordenamiento y embellecimiento de nuestra principal arteria comercial. Un lugar que nos convoca a transitarlo, por distintos motivos, en forma frecuente a lo largo de la vida en la ciudad. Este hecho es producto del trabajo en torno a un eje que desde el equipo del Intendente Sebastián Abella hemos definido, ya desde la misma plataforma electoral. Hacer de Campana una ciudad que merezca ser vivida. Un lugar donde la gente disfrute de pasar el tiempo. Es parte de un plan integral que, en materia de infraestructura, incluye la mejora de los accesos a la ciudad (como las mejoras realizadas en las Avenidas Varela, Mitre, Dellepiane y en forma inminente Rivadavia), la recuperación del predio costanero para los vecinos y una serie de proyectos que combinan turismo y sustentabilidad en el eje Río Lujan-Otamendi-Islas, con epicentro en -pero no limitado- al próximo Parque Nacional. La oportunidad de, mientras la disfrutamos los campanenses, atraer visitantes a la ciudad también debe movilizar a los emprendimientos ligados al esparcimiento y la recreación como la gastronomía, alojamiento, entretenimientos, actividades culturales, entre otras; con la posibilidad de crear empleo genuino en una cantidad decisiva para generar un circulo virtuoso. En este contexto, el Concejo Deliberante tiene un papel muy importante para consolidar u obstaculizar esta transformación. Proyectos relacionados a la infraestructura y su financiamiento, la recuperación de la Costanera o la promoción de las industrias relacionadas a este eje, serán clave en los meses por venir. Lo que aconteció esta semana es, en definitiva, una continuidad, en el trabajo alrededor de un eje que es estratégico para Campana. Por Sergio Roses / Presidente del Concejo Deliberante



