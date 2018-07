La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/jul/2018 Se estrena la obra teatral: "Magdalena; Historia de una llamada"







Organizada por la Comunidad Rogacionista dela Parroquia Nuestra Señora del Carmen, las funciones marcarán la clausura del Mes del Padre Aníbal 2018. Serán los días 6 y 9 en el Teatro Pedro Barbero de nuestra ciudad. En menos de 24 horas se agotaron las localidades para la primera función y sólo quedan para las del día 9. "La Magdalena: historia de una llamada" es una adaptación del libro "Cinco columnas en primera" de Didac Bertrán. A través de la actuación y la música, la obra revela la concreta actualidad del carisma Rogacionista del Padre Aníbal frente a los desafíos que nuestra sociedad nos presenta. "La Magdalena" pone de relieve uno de los tantos espacios en los que la realidad actual nos interpela para dar una respuesta, siempre en favor de la dignidad humana de aquellos que están excluidos del sistema. La obra se estrena el próximo viernes 6 en el teatro Pedro Barbero. Las 220 localidades se agotaron en menos de 24 horas y por ese motivo se agregó una función el día 9, a las 19.00 horas, para la que aún quedan algunas localidades. "Todo comenzó en una charla en la que dijimos qué bueno sería poder hacer la obra en algún momento, y unos días después Marisa ya trajo la adaptación hecha. Ahí pensé: ahora no tengo escapatoria", dice sonriendo el seminarista rogacionista Rodrigo Golán y Marisa Pandiani, a su lado, completa con gran convicción "me encantó el proyecto y empecé a trabajar para que lo pudiéramos concretar. Además no teníamos demasiado tiempo porque queríamos que fuera para cerrar el mes del Padre Aníbal". La obra está protagonizada por integrantes de la Comunidad de la Parroquia del Carmen: parroquianos, ex alumnos, maestras y profesores del Colegio y del Jardín Rogacionista aceptaron "la llamada" que Marisa y Rodrigo les hicieron para ponerse el traje de actores y salir al ruedo. Y además, la música también estará presente en las canciones del Padre Aníbal que ha compuesto el gran Maestro campanense Miguel Ángel Tello que, con gran cariño y humildad, aceptó participar especialmente de la obra en uno de los momentos que será sin dudas muy emocionante. Además participarán un Ensamble Musical de alumnos del Colegio y otros cantantes de la comunidad. "Didac es un personaje intenso, temperamental y muy apasionado. Con cambios de humores muy interesantes", cuenta Roberto Jendrulek, que encarnará a este periodista que tendrá por delante una tarea ardua y aparentemente poco atractiva. "Me sorprendió lo rápido que se agotaron las entradas para la primera función. Espero que el público pueda pasar un gran momento viendo la obra porque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en ella. Hay un equipo de trabajo maravilloso que ha puesto mucha entrega en todos los detalles" completa el ex alumno del colegio que protagoniza la obra. "Lo que más destaco de la obra es que deja un mensaje bien claro en relación a la dedicación, al esfuerzo, a la actitud que cada uno debe ponerle a todo aquello que hace", dice Bianca Pandiani, alumna del colegio que será la esposa de Didac y tendrá la difícil tarea de contener y acompañar a su esposo en todos los estados anímicos que va transitando durante la obra. Por último Analía Flor, maestra del Jardín de Infantes Padre Aníbal, nos cuenta sobre sus sensaciones de ponerse en la piel de este personaje central de la obra. "Es un muy lindo desafío y una experiencia particular porque el personaje es fuerte. No puedo adelantar demasiado porque los directores no me dejan pero me encanta participar de este proyecto", dice sonriendo y señalando a Marisa y a Rodrigo. Todos sonríen distendidos aunque asumen que ya empieza a haber algunas cosquillas en la panza y una mezcla de nervios y ansiedad por el debut que se aproxima. De esta forma, con esta obra teatral, la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen clausura el Mes del Padre Aníbal 2018, en el que -como todos los años- han profundizado en distintas facetas del Santo italiano Aníbal María Di Francia. En este sentido el Padre Giovanni Guarino muestra gran alegría al afirmar que "ha sido un mes muy lindo e intenso, con muchas actividades que buscaron involucrar y atraer tanto a miembros de nuestra comunidad como a quienes aún no habían escuchado hablar del Padre Aníbal. El festejo por el día de San Aníbal, el estreno de la película, actividades en las Capillas en alusión al tema, una kermesse para los niños de la catequesis, un momento de oración comunitario, y para cerrar, la obra de teatro. Creo que ha sido un mes maravilloso y el Padre Aníbal no se merece menos que eso".

