La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/jul/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Dios tiene teléfono?

Por Luís Rodas









¿Sabías qué Dios tiene teléfono? ¡Si! es cierto, Dios tiene teléfono y lo contesta personalmente, no tiene secretaria, ni contestador, su número es 33.3-1.37 (Jeremías 33.3) "clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces todavía". (Lucas 1:37) "porque nada hay imposible para Dios" Este teléfono de emergencia para hablar con Dios es más efectivo que el 911. Algunos piensan que estamos locos o algo parecido, pero en realidad son muy pocos los que lo usan o saben cómo usarlo, siendo que dicen creer en El. Hoy en día la tecnología ha aumentado y cuando queremos comunicarnos con alguien, usamos el teléfono o las redes sociales, ahora todos tienen un celular, niños, adultos, jóvenes, ancianos todos se comunican con todos, de la manera hoy posible, incluyendo las computadoras y así poder comunicarse más rápidamente. Los hijos de Dios sabemos que tenemos una línea directa con Él, (la lectura de La Biblia y la oración) pero muchos no la usan ¿por qué? bueno, a lo mejor tenemos muchas excusas, perdón, muchas razones, según algunos, para no usarla, o porque Dios está muy ocupado, etc, pero lo cierto es que siempre esa línea de Dios está abierta. Está en nosotros abrir la guía y hacer el llamado. En momentos de necesidad no está mal pedir ayuda a otros, y que mejor que pedirle a Dios directamente, por ejemplo, busca en la guía, ("La Biblia"), y prueba con llamar, cuando te sientes…. - que estés herido, crítico y duro ........ (marca) ... 1ªcorintios 13 - cuando desees descanso y paz ........ Mateo 11.25-30 - cuando el muro parece más grande que Dios ...... Salmo 90 - cuando estés triste y sólo ........ Romanos 8.31-39 o bien Juan 14 - cuando estés deprimido o las personas hablen de ti ........ Salmo 27 - cuando estés nervioso o te sientas pecador ........ Salmo 51 - cuando estés preocupado ........ Mateo 6.19/6.34/8:19-34 - cuando estés en peligro ........ Salmo 91 - cuando Dios parece estar lejos ........ Salmo 63 - cuando tú fe precisa ser fortalecida ........ Hebreos 11 - cuando estés solitario y con miedo ........ Salmo 23 - cuando estés por salir de viaje ........ Salmo 121 - cuando estés con falta de valor para realizar algo ........ Josué 1 Si necesitas hablar, no lo dudes ni un momento ¡llámale a cualquier hora! Tras la "conversación telefónica" que mantengas con él, te sentirás mucho mejor; y con la fuerza necesaria para hacer frente a cualquier problema que te angustie o preocupe. Y por supuesto que también podés llamarlo para contarle lo feliz que estás hoy, porque él también se alegra de recibir buenas noticias. "La oración" es el diálogo del hombre con Dios y de Dios con el hombre, es un encuentro intimo entre los dos, todos tenemos una necesidad profunda en nuestro interior de comunicarnos con nuestro creador. ¿Quieres saber más? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 /437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Dios tiene teléfono?

Por Luís Rodas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: