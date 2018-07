La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/jul/2018 La Voz del Águila:

Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni Les traemos a todos los lectores fragmentos de una serie de conferencias que el estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni está realizando en Italia. Pregunta del público: ¿Qué estructura social, económica, política rige en las civilizaciones extraterrestres? Giorgio: Una respuesta exhaustiva a esta pregunta necesita toda una conferencia específica, por lo tanto tendré que ser sintético. Hablaré de civilizaciones humanas, como la nuestra, ya que hay otras civilizaciones compuestas por Seres de Luz que viven en los astros, en los Soles (esos mundos a los que Jesús llamaba Paraíso) y hacer referencia al modus vivendi de estos últimos crearía confusión interior. Por consiguiente me limitaré a ilustrar la vida de civilizaciones extraterrestres humanas (razas humanoides) formadas por seres que tienen un cuerpo mucho más sensible que el nuestro, pero que de todos modos están formados por materia. Se trata de civilizaciones mucho más evolucionadas que la nuestra, millones y millones de años. Poseen una tecnología avanzada que nuestra imaginación no logra alcanzar. Estos seres pueden superar la velocidad de la luz, decenas de veces, pueden construir naves con material biológico construyendo medios materiales vivos (de células vivas). La vida política está basada en un único Estado, un gobierno mundial y la riqueza del planeta está a disposición de todos, no existe la moneda. Su sofisticada tecnología y los avances científicos están a disposición de toda la sociedad, por ejemplo si construyen un coche como nuestra Ferrari esta será accesible a todos los ciudadanos del mundo. Eso no quiere decir que todos son propietarios de la Ferrari, de una mansión, de una piscina, o de un gran terreno. La propiedad es de toda la sociedad. El Parlamento está compuesto por científicos, por teólogos y filósofos que discuten en armonía. No hay hombres políticos, así como los conocemos nosotros, ni personas que se apropian indebidamente de la riqueza pública, ya que no existe el valor de la moneda. No es posible tener más que los demás, toda la sociedad goza de los bienes. Cualquier intento de aprovechamiento, o acto de violencia queda neutralizado por la intervención de un órgano de policía formado por robots, que está a cargo de la seguridad. Este sistema de control podría parecernos una dictadura, en realidad se aplica únicamente en caso de violencia en contra de la sociedad, de la Tierra (cuando se la está contaminando), o de un hermano y en cambio está prohibido el control del libre pensamiento de los ciudadanos. Cada uno es libre de expresar su pensamiento, su idea creadora que contribuye al mejoramiento de la economía, de la política, de la literatura, del arte, de la filosofía, de la ciencia. Por lo tanto esta idea no solo se discute y se acepta en forma amable sino que inmediatamente se aplica en el campo correspondiente: en la ciencia si es una idea científica, en la teología si es una idea espiritual. Os doy un ejemplo simple pero significativo. Si uno está conduciendo un coche e ignora un semáforo en rojo para llegar antes a ver a su compañera el coche se apaga automáticamente. ¡Llega un robot (un agente artificial), que de inmediato secuestrará el medio de locomoción impidiendo, en castigo, que esa persona pueda pasar la jornada con ella! Quiere decir que con respecto a la posibilidad de ejercer la violencia, la libertad es prácticamente nula, mientras que la de expresión goza de todas las facilidades. Los jóvenes estudiantes que van a las escuelas de estas sociedades extraterrestres reciben estímulos por parte de sus guías que son psicólogos, filósofos, etc., para que expresen su creatividad, su talento. También existe aquello a lo que nosotros llamamos "servicio militar" y que es obligatorio pero no tienen bombas, ni tanques de guerra, ni fusiles... Sus milicias forman parte de la Confederación y tienen la obligación de estudiar la Constitución de ese Planeta, basada sobre todo en la solidaridad, en la amistad, en la hermandad y eventualmente en la defensa, tienen armas muy sofisticadas y muy poderosas que se utilizan únicamente para defenderse de un ataque abusivo, violento e injustificado de cualquier civilización pero no matan a nadie, intentan neutralizar a sus agresores. Durante el "servicio militar" cada estudiante tiene la obligación de viajar por el Universo a bordo de naves para comprender la Gran Creación, el Gran Padre, la Gran Energía de Amor y sobre todo para visitar las civilizaciones que están en problemas y por lo tanto para expresar el sentimiento de la piedad, de la misericordia, de la tolerancia y la ayuda hacia los más débiles. Los estudiantes que vengan a la Tierra verán un conjunto de animales que se matan unos a otros y por consiguiente sentirán piedad, misericordia y querrán ayudar. Cuando regresen a su Planeta tendrán que desarrollar su talento. yo conozco esas civilizaciones evolucionadas, he vivido en ellas y las recuerdo. Allí Cristo fue recibido con palmas al son de: ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! No fue a la cruz, ni fue procesado, no hubo insultos, escupitajos... lo único que hubo fue una reverencia, porque estaban recibiendo la visita del Creador, de la manifestación del Amor más grande de todos los amores y como premio recibieron la posibilidad de ser inmortales, de viajar por el Universo, de ser eterno. Nosotros, los hombres de la Tierra, que somos estúpidos, al matar a este Amor fuimos condenados a morir, a resucitar, a volver a morir, a sufrir, a ser ignorantes, a no recordad nada de lo que es nuestra verdadera esencia. 