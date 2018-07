La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/jul/2018 Vuelos y Vacaciones:

Isla de San Andres

Por Lic. Guillermo Ceballos











Son un poco más de 720 km los que separan este archipiélago de las costas colombianas, siendo la región insular más septentrional de Colombia, en medio del mar Caribe y frente a las costas de Nicaragua, cuya apariencia es célebre por su forma de caballito de mar y por esa policromía espectacular de siete tonos, visible desde el avión, desde la playa, o en una mejor panorámica, desde La Loma, el sector más auténtico de la isla. Por su ubicación geográfica y todo el entorno natural, por la parte de océano que le corresponde, el ecosistema, la música antillana y las playas, San Andrés es como un escenario que fusiona muchos elementos naturales y culturales para hacerlo uno de los más visitados en Colombia durante el año; por los mismos colombianos y desde Argentina, Brasil, España, etc. Cerca de 1.000.000 turistas llegan cada año a San Andrés en busca del mar de los siete colores y se van convencidos que hallaron mucho más que eso. Por su favorecida ubicación en el mar caribe, el clima de esta paradisiaca isla es generalmente cálido, con temperaturas que oscilan entre los 26ºC y 29ºC a lo largo de todo el año. Las diferencias entre el verano e invierno en San Andrés se relacionan principalmente a la cantidad de lluvias y vientos. La temporada seca transcurre entre diciembre y mayo, mientras que la temporada de lluvias va desde junio a noviembre. La mejor época para realizar viajes a San Andrés corresponde a la temporada seca, momento ideal para disfrutar de las espectaculares playas y fondos marinos de la isla. Entre estos meses, diciembre, enero y febrero se marcan en temporada alta, por lo que suele haber más turistas y oferta recreativa. En marzo y abril, mientras tanto, se puede disfrutar de mayor tranquilidad. En los otros meses del año suele llover bastante, por lo que no es la época ideal para disfrutar de las playas. En esta temporada, sin embargo, ocurren las principales festividades de la isla, como los son el Festival de la Luna Verde en septiembre o las Fiestas Patronales a finales de noviembre. Como siempre hacemos, intentaremos resaltar lo más importante del destino. Disfrutar de sus playas de ensueño: San Andrés es uno de los destinos más codiciados del Caribe, para quienes buscas playas paradisíacas, contando con kilómetros de arenas blancas y un espectacular mar de siete colores, donde las tonalidades van del azul intenso al verde aguamarina. - SprattBight: es la más extensa y concurrida de las playas que se pueden encontrar en la isla, con kilómetros de arenas blancas y aguas cristalinas.Situándose en la parte norte de San Andrés, cerca del centro comercial de la isla, SprattBight tiene el atractivo de una vasta oferta recreativa, encontrándose a pasos de numerosos restaurantes, hoteles y tiendas. - SoundBay: una playa especialmente valorada por quienes buscan mayor tranquilidad, en un paradisiaco con entorno de arenas blancas, fuerte oleaje y grandes cocoteros.Bahía Sonora se encuentra ubicada al este de la isla, dentro de las playas de San Luis, en una pintoresca zona que aún conserva colorida arquitectura típica del Caribe. También hay varios restaurantes donde degustar platos típicos y sitios donde alquilar equipos de snorkel y buceo. - CocoplumBay:se encuentra situada en la tranquila zona de playas de San Luis al este de la isla. En el lugar, además se puede hacer uso de diversidad de deportes acuáticos, como lo son el buceo, velerismo, kayac o deportes motorizados. - Playa Charquitos:En esta zona se puede disfrutar del lado más agreste y tranquilo de la isla, alejado de los grandes complejos hoteleros, siendo poblada en su mayoría por nativos. También es el lugar de la isla donde se puede ver mayor diversidad de flora y fauna. - Johny Cay: Para continuar explorando las mejores playas de San Andrés, es necesario tomar una embarcación, desplazarse a Johny Cay, también conocido como Islote Sucre, un pequeño cayo situado justo en frente de SprattBay, hacia el norte de la isla.Las playas que acá se encuentran, están consideradas entre las mejores del continente, con suaves arenas coralinas y aguas turquesas, en un entorno de enormes cocoteros. En este cayo también se puede disfrutar de la gastronomía local en varios restaurantes o hacer deportes náuticos. Excursiones a los cayos: Desde el puerto de lanchas de SprattBight se pueden tomar distintas embarcaciones con destino a los cayos cercanos, lugares famosos por sus impresionantes fondos marinos que permiten el avistaje de una extraordinaria biodiversidad marina sin mayor esfuerzo. Algunos son Cayo Bolívar, El Acuario, Rocky Cay y Johnny Cay. Compras: La zona comercial y turística de San Andrés se encuentra concentrada en North End, área con una amplia variedad de tiendas y centros comerciales, con atractivas ofertas en varios productos exentos de impuestos, por su régimen de Puerto Libre. Deportes Acuáticos: El mar de siete colores que baña las costas de San Andrés, es refugio de la barrera de coral más extensa de todo el territorio colombiano, constituyendo un paraíso de biodiversidad para ser explorado por amantes del snorkeling y buceo. Algunos de los sitios más famosos corresponden a La Piscinita y West View. Nado con Mantarrayas: También esta isla caribeña, cuenta con poblaciones de mantarrayas, hermosos animales marinos que pueden alcanzar los siete metros con las aletas desplegadas, con los que se puede nadar en sitios como el Cayo Acuario. Recorrido Pirata: Otra experiencia única en San Andrés, son las excursiones en embarcaciones con fondo de vidrio, visitando la mítica Cueva del Pirata Morgan, fuente inagotable de historias y leyendas de corsarios y piratas. Datos y consejos para viajeros Es importante resaltar que el alojamiento no es el punto fuerte de la isla. Ya sea por contar buena infraestructura y poca playa (principal problema de la hotelería de la isla), o por no quedar a gusto con los regímenes All Inclusive de la isla, nosotros recomendamos fuertemente el Hotel Decameron El Isleño, inaugurado en 2.014, el más apto de la isla si buscan tener todo resuelto. La oferta gastronómica de la isla se basa principalmente en sus productos del mar, como langostas, camarones, cangrejos negros y truchas, acompañados de arroz de coco, plátanos verdes fritos, yuca y ñame. A lo largo de la Zona Rosa en la Av. Colombia se pueden encontrar diversidad de restaurantes y bares donde degustar platos locales. Vida Nocturna: Pese a su pequeño tamaño, San Andrés garantiza diversión a toda hora, con decenas de bares y discotecas, especialmente concentradas en la Zona Rosa y en los principales hoteles de la isla. Otras opciones, corresponden a los paseos en catamarán a la luz de la luna y las noches de rumba. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



