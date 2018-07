La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/jul/2018 Taekwondo:

Dos representantes de la Asociación Jungshin clasificaron al Mundial 2019







Por segunda vez consecutiva, María Belén Tornatori y Narelle Sava participarán de una competencia a nivel internacional. "Se logró este objetivo con valor, responsabilidad, con el alma y corazón", expresó su profesor e instructor Marcelo Sava. El pasado fin de semana se realizó en el estadio municipal de Alta Gracia, Córdoba, el segundo selectivo para el mundial de TaekwonDo ITF de Alemania 2019. Y allí, la Asociación Jungshin de Taekwondo ITF (que en nuestra ciudad tiene sede en el gimnasio Power Gym) logró clasificar a dos de sus alumnas: María Belén Tornatori (24), de nuestra ciudad, y Narellé Sava (20), de Belén de Escobar, participarán por segunda vez de una competencia a nivel internacional. Ya lo hicieron en Irlanda el año pasado y ahora se prepararán para viajar en abril del año que viene al Mundial en Alemania. "Se logró este objetivo con valor, responsabilidad, con el alma y corazón", remarcó el instructor Marcelo Sava, quien felicitó a las jóvenes: "Son orgullo nacional". "Es todo un trabajo muy intenso para llegar a donde estoy", asegura Tornatori, por su parte. Practica Taekwondo desde muy chica, pero entrena con el instructor Sava (padre de Narellé) desde hace cuatro años y medio: "Él me llevó a competir a los torneos que quise y de manera internacional". María Belén asegura que su objetivo principal es superarse día a día y demostrarse que puede competir en el máximo nivel: "Hay que llegar en buenas condiciones y dar lo mejor", remarca. "Es mucha la descarga que uno hace y es difícil de explicarlo, hay que estar ahí en ese momento. La adrenalina que siente uno planificando un combate, estudiando al contrincante. A veces parece fácil pero no lo es", agrega. "Mucha fe no me tenía", revela por su parte Narelle. "Pero con la fuerza de todo el equipo lo logramos, quedé muy sorprendida", agregó. Hace 12 años que hace Taekwondo. "Lo que más me atrapa es competir, superarme a mí misma y ver los logros de mis compañeros. Es volver a sentir la sensación del mundial anterior, estar allí y llegar a un puesto mayor", explica. En tanto, durante la charla con La Auténtica Defensa, el instructor Marcelo Sava contó que en estos nueve meses que restan para el Mundial tienen un plan de entrenamiento que incluye "fuerza, potencia y transferencia". Y para ello destaca la nutrición, el trabajo táctico, físico y, sobre todo, el descanso. Con respecto al Mundial pasado, Sava recuerda que fue como coach "para aprender" y que se volvió con "un panorama" de lo que es la competencia. "Ahora ya tenemos un trabajo mayor con otra vista, ya sabemos qué y cómo nos tenemos que manejar. Un entrenamiento extenso pero con altas expectativas. Es muy emocionante ya que vamos a estar entre los mejores del mundo", señaló, al tiempo que agradeció a quienes colaboran con esa preparación como Leonardo Zarate (a cargo de nutrición y responsable del gimnasio Power Gym), Diego Pinardi (entrenamiento físico) y el guía Master Daniel Sampaio.



