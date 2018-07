Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 01/jul/2018. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 01/jul/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Volvió el Baby:

Con un gran show, se presentó el nuevo Torneo Intercolegial de Baby Fútbol Villa Dálmine:

Se presenta la Peña ”Walter Nicolás Otta” Patín Artístico:

Hoy se realiza el Torneo Ciudad de Campana Taekwondo:

Taekwondo:
Dos representantes de la Asociación Jungshin clasificaron al Mundial 2019 Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato con el Gran Premio de Austria donde televisa Fox Sport. ABUELO: El armador y mecánico en la estructura de Berra donde es la mano derecha del motorista se convirtió en abuelo ante la llegada de su primer nieto de la relación de su hijo menor, lo que tiene al limeño muy entusiasmado donde José Acevedo muestra su alegría entendible. RESOLVER: Ya dábamos cuenta en esta sección de la jóven que desea correr en la categoría Alma en esta temporada si fuera posible aunque el tema económico es el determinante algo que ella asegura resolver pero por el momento solo es una sensación que no se cristaliza. PARTICIPAR: Pablo Fernandez está trabajando en su auto para estar en La Plata participando en la categoría Turismo Mejorado Histórico con su Fiat 1500 que ya le permitió participar de esta propuesta en su momento. El piloto local vuelve a meterse en la alta competencia con todo su equipo. ALMA: La categoría vuelve a desarrollar otra carrera del campeonato este fin de semana en el autódromo platense con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. LLAMAR: Fue tan interesante verlo funcionar al motor del "Pato" Silva en la última del Turismo Carretera que Daniel Berra armador del mismo recibió muchos llamados para que le atienda sus plantas impulsora a diferentes pilotos. PROFESIONAL: Equivocadamente siempre se pensó que Berra estaba abocado a trabajar en motores Chevrolet solamente pero el limeño no solo atiende los cherokis sino además a los Ford demostrando que el hombre es un gran profesional en lo suyo. ULTIMO: Todo indica que el autódromo de San Nicolás está en su última parte de los trabajos en el mismo intentando terminarlo antes de la fecha que se plantearon los que tuvieron a su cargo las obras del tan interesante proyecto para nuestra zona norte. TC MOURAS: Nueva presentación de la categoría en este fin de semana en el autódromo de Olavarría que encara otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". RECAER: Tras la carrera por parte del TC del Oeste en el autódromo de La Plata el triunfo recayó en Federico Santucci que sigue sumando puntos para el campeonato y se transforma en el piloto a batir. PRUEBA: La decisión la tomaron en el equipo y tras una prueba en Dolores con el Fiat Uno de estar en los tiempos lógicos Gastón Brown el representante de Lima estará este fin de semana en la Clase Tres de Alma. AVANZAR: Tras una larga recuperación va en pleno avance el piloto de motocross Julián Garrido el interesante piloto de corta edad que ya está para arrancar con su moto en cualquier momento con el aliento de su familia y sus propias ganas de volver a correr. TC 2000: En el autódromo de Capital Federal en el Oscar y Juan Galvez el TC 2000 llega para llevar adelante otra competencia del presente campeonato durante este fin de semana donde desde las 10 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". AUSENTARSE: En un momento el "Flaco" tuvo la intención de presentarse en la categoría TC Bonaerense donde posee una cupecita para la Clase "A" con la motorización de Berra pero luego decidió ausentarse y Emilio Gobetto por el momento hará solo el TC Regional con su Chevy. PASE: Julia Ballario debe correr a partir de este fin de semana en la categoría TC Mouras y deberá concretar tres carreras para obtener el pase a correr en el Turismo Carretera la competencia de los 1000 km de Buenos Aires donde fue invitado por el equipo de Bonelli para conducir un Chevrolet. TC RIOPLATENSE: Hasta el autódromo de Olavarría viaja la categoría este fin de semana para redondear otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". SABIAS? Que en Campana tenemos varios pilotos que tras correr ahora sus hijos le dieron continuidad a este deporte a través de seguir sus pasos a saber: Florentín, Gasperini, Clerici, Villaverde, Kisby, Rodriguez, Barceló, Garrido, Galliano, Brugognone, Dobladez, Lopez, Toledo, Emma, Debesa, Iglesias, Fernandez, Pepo y Fernandez Ruben, Panetta, Degiacobbi, Giordano, Abella, Alvarez, Acosta y Alfonso. GANADORES: Tras su paso en el autódromo capitalino por parte del TC Bonaerense los ganadores fueron en la Clase A: German Pietranera, Clase Light: Alejandro Feil, Clase D: "Vasco" Oyanarth y Clase C: Agustín Campilloy. CAMBIO: Habíamos anunciado que Emiliano Falivene se pasaba a la categoría Rotax Bs As y el representante de Zárate anda trabajando en este cambio que se ve acompañado por su familia y dejaría la categoría P.A.K.O. TC PISTA MOURAS: Por otra carrera de su campeonato el TC Pista Mouras llega hasta Olavarría para realizar otra fecha del calendario con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. FIRMAR: Cuando termine el calendario de la Formula Uno esta temporada el equipo de Red Bull dejará los motores de Renault dado que hace algunos días ya firmó con su nueva terminal que lo proveerá las plantas impulsoras de Honda de cara a la próxima temporada. ACUERDO: Días atrás se llegó a un acuerdo ahora oficial entre la Asociación Corredores del Turismo Carretera y los encargados del flamante autódromo de San Juan para tener la penúltima fecha del calendario el venidero 18 de noviembre. Bienvenido!! REALIZAR: El próximo 19 de agosto fue el domingo elegido por dos dirigentes de la categoría Mx del Norte de Motocross para realizar otra carrera del campeonato en el circuito de Bolivar para todas las clases que componen loa misma. PROYECTO: Aunque aún no definió con que auto va a correr Yamir Bottani sigue con el proyecto de sumarse al TC Regional en algún momento con su equipo que desde Lima desean tener otro representante en la alta competencia. KART PLUS: Esta especialidad del karting está desarrollando otra carrera del presente campeonato en el kartódromo de Zárate durante este fin de semana. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CENA: Días atrás el Club Zárate Moto organizó la cena para homenajear a los pilotos de Zárate donde en reunión muy familiar los muchachos recordaron sus momentos a la hora de correr y hubo un tiempo para la emoción y hasta alguna lágrima cayó. PROKART: En el kartódromo argentino la categoría encara otra fecha para el campeonato este fin de semana con todas sus clases donde desde las 10 hs estarán comenzando con las tandas libres. ABIERTO: A través de su propietario Juan Belaustegui nos hacen saber que el circuito "Al Límite" de Motocross en la vecina ciudad de Zárate está abierto por la tarde todos los días de la semana y en cuanto a sábado y domingo durante todo el día. DISFRUTAR: Aunque no se esté corriendo se puede disfrutar igual esta pasión que es el automovilismo tal el caso de Sergio Giordano que los fines de semana de carreras acompaña a sus amigos y la pasa bien con su imponente casa rodante donde el popular "Costilla" sigue vinculado a esta pasión fierrera. Mirá vos! CUIDARSE: Sin duda que el hombre está cuidando su físico como nunca y salir a correr por las tardes-noches le permitió a Miguelito Parra tener un cuerpo privilegiado donde se muestra muy delgado y listo para estar en la Alta Competencia de las carreras pedestres. Lo tenías al hombre de las baterías? FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela del automovilismo llega este fin de semana al autódromo de Olavarría para realizar otra carrera del campeonato donde desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". INTERESANTE: Fue piloto del Turismo Carretera en su momento y el hombre nunca se olvidó de esta pasión y ahora Don Spinella está trabajando en un interesante proyecto para nuestra zona vinculado al deporte fierrero que de redondearlo estaremos frente a otra posibilidad para realizar automovilismo en la Alta Competencia. Dicen que está todo friamente calculado. FECHA: El fin de semana del 14 y 15 de Julio se confirmó la próxima fecha de la categoría P.A.K.O. en el kartódromo de Zárate dándole curso al presente calendario como lo deseaban sus dirigentes. TURISMO PISTA: Con sus tres clases la categoría va en la búsqueda de otra carrera del calendario a realizarse en este fin de semana en el autódromo Juan y Oscar Galvez en Capital Federal donde desde las 10 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. GT 2000: En el autódromo de Olavarría van por otra carrera del campeonato este fin de semana con su habitual parque de auto donde utilizan el circuito mas corto. CONTRADICE: En reciente programa radial Alberto Armesto habló de su fanatismo por la marca Chevrolet y contó de su amor por el moño que se contradice plenamente cuando para su uso cotidiano se compró un Ford. En que quedamos eh? TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría llegó hasta Olavarría para desarrollar dos carreras para el campeonato ayer por la tarde realizó una y en el día de hoy corre la segunda con su habitual parque de autos donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través de su programa Pistas Argentinas. CORRER: Sebastián Signore viene de correr en la clase tres del Turismo Pista con el gol que le alquiló a Daniel Vidal y en la final terminó en el puesto 9 donde el representante de Campana quedó muy conforme ante su debut en la categoría. PROVEER: Finalmente Leandro Cracco tras la última carrera en la clase dos de Alma con el Fiat Uno tras la rotura de su motor dejó de tener a Coronel en la planta impulsora y a partir de la próxima competencia contará con los impulsores que le proveerá Fabián Carranza que no están este fin de semana en La Plata para rearmar todo su equipo.

