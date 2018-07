La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/jul/2018 Beneficios del carbonato de magnesio







- Es un alimento muy alcalino. Ayuda a mejorar el sistema inmunológico y, por lo tanto, a que podamos combatir enfermedades, infecciones y otras agresiones externas. - Es eficaz para combatir la hiperactividad y el trastorno por déficit de atención. - Ayuda a nuestro desarrollo físico. Es responsable de la formación de casi todos los tejidos del cuerpo incluyendo los huesos, los músculos, los riñones, los nervios, el hígado, el cerebro o los pulmones. También es necesario para la creación de anticuerpos, enzimas y hormonas. Resulta fundamenetal para fijar calcio en los huesos y la vitamina C. - Combate el estrés. Ayuda a relajar el cuerpo en épocas de nervios cuando estamos estresados o cuando tenemos insomnio ya que estimula las funciones cerebrales y la transmisión de impulsos nerviosos. - Combate problemas circulatorios y evita el exceso de colesterol malo. - Es un energizante natural. Sirve para recuperar nuestro estado físico y reconfortarnos cuando estamos agotados. - Es compatible con cualquier medicamento. No es un medicamento si no un alimento, por lo que tiene pocas contraindicaciones y puede tomarse junto con cualquier medicamento. Este mineral se expulsa a través de la orina y de las heces por lo que es casi imposible sufrir una intoxicación si se toma en exceso porque el organismo solo asimila la cantidad necesaria. - Mejora la digestión. Se utiliza para solucionar problemas de tránsito intestinal, el colon irritable o el estreñimiento. No produce retorcijones ni molestias intestinales por lo que puede tomarlo cualquier persona y es ideal para personas con úlcera de estómago, que hayan sido intervenidas de histerectomía, cesárea, fístulas anales o hemorroides entre otros casos. - Refuerza la acción de la vitamina B que ingerimos con los alimentos, por lo que es recomendable tomarlo junto a carnes, pescados o cereales. - Ayuda a perder peso. El magnesio hace que evitemos la retención de líquidos por lo que es ideal para aquellas personas que estén buscando perder peso. - Se utiliza en gran variedad de cosméticos. Tiene propiedades absorbentes y es una buena base para los polvos de baja densidad. - Se utiliza en la industria del papel. Para otorgarle ese color blanco característico. - Es económico. Un bote de unos 500 gramos puede costar aproximadamente 10€ Contraindicaciones del carbonato de magnesio A pesar de ser muy sano, el carbonato de magnesio puede tener algunas contraindicaciones por lo que es recomendable acudir a un especialista antes de decidirse a tomarlo. De lo contrario se puede sufrir diarrea, reacciones alérgicas, erupciones cutáneas, picazón o dificultad para respirar. La dosis recomendada para una persona adulta es de 300 a 500 gramos diarios.



