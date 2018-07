Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del martes, 03/jul/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del martes, 03/jul/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Hoy, nuevo paro nacional docente Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Hoy, nuevo paro nacional docente







Los gremios SUTEBA, FEB, UDOCBA y SADOP se suman a la medida de fuerza dispuesta por CTERA por la represión en Chubut. En Provincia,, Baradel adelantó que habrá un paro antes del receso invernal y se analiza no reanudar las clases luego. La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realizará hoy un paro nacional en repudio a la represión de los docentes de Chubut. Es la quinta medida de fuerza que realizan los docentes a nivel nacional y los gremios provinciales SUTEBA, FEB, UDOCBA y SADOP anunciaron que se suman a la medida de fuerza. "Los conflictos en las provincias se intensifican cada vez más y la única medida que se le ocurre al Gobierno es la represión. Para nosotros, la represión es un límite y no vamos a permitir que ningún maestro ni trabajador de la Argentina sea reprimido. Por eso paramos: por la resolución de los conflictos provinciales, para exigir Paritaria Nacional Docente y en contra del ajuste y la represión", señaló Sonia Alesso, secretaria general de CTERA. Los diferentes gremios que participarán hoy de esta medida de fuerza marcharan desde las 9.30 de la mañana al Ministerio de Educación de la Nación. EN PROVINCIA. El Secretario General de SUTEBA y adjunto de CTERA, Roberto Baradel, sostuvo que luego del Paro Nacional Docente definido para hoy, "se va a realizar un paro provincial antes del receso escolar" debido a la falta de respuestas del Gobierno frente a la situación de conflicto de la provincia de Buenos Aires. Y dejó entrever que los docentes provinciales podrían no volver a las aulas tras las vacaciones de invierno: "Si no hay respuestas por parte del Gobierno provincial, convocaremos a Asambleas para resolver el no inicio del ciclo lectivo luego del receso escolar de invierno", señaló Baradel. Por su parte, Mitre Petrocini, Secretaria General de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), también se expresó en esa línea: "Si esta situación se mantiene, los docentes no volveremos a las aulas luego del receso invernal", afirmó. Las vacaciones de invierno en las escuelas de la provincia de Buenos Aires están pautadas para la tercera y cuarta semana de julio (del 16 al 29). EOE: EXIGEN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN 1.736 El Frente de Unidad Docente Bonaerense impugnó y exigió la nulidad de la Resolución 1736/18 que modifica el modo y la forma de desempeño de los Equipos de Orientación Escolar, "afectando el trabajo docente y la organización institucional", según explicaron. La presentación gremial se fundamenta en dos perjuicios: "a los Trabajadores que integran los EOE al modificar por fuera del Estatuto y de manera unilateral sus condiciones laborales, en contraposición con los principios generales del Derecho al trabajo; y a los alumnos y docentes del sistema educativo provincial, al privarlos de la inmediatez necesaria que debe existir entre ellos y los integrantes de los EOE", señalaron desde el FUDB. "Exigimos la derogación de la Resolución 1736 porque convierte a los EOE en patrullas perdidas de la provincia de Buenos Aires. No son patrullas, ¡son Equipos de Orientación!", enfatizó el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel.

