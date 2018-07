Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

ESPERANDO ZANJEO

"Buenas tardes. He reclamado el zanjeo de mi cuadra al CeMAV. En marzo 2017 bajo número 11099 y en diciembre 2017 bajo número 18408. Ya no sé qué más hacer. Esto dificulta el desagüe de mi casa. Cuando llueve se me inunda el garage. Esta foto es actual", escribió un vecino de Giobellini entre Andrade y Saavedra, Barrio La Argentina.

SIN VEREDA EN BELGRANO Y ALEM

"Les mando la foto. Es un terreno baldío sobre Belgrano, esquina Alem. Hace años que está así. Los dueños hicieron una base de hormigón y levantaron una pared metálica para evitar intrusos. Pero jamás se ocuparon de hacer siquiera una senda con contrapiso. Son muchos metros de mugre y muy peligrosos cuando una baja del auto los días de lluvia. Es pleno centro. La Municipalidad debería intimar al propietario", escribió A.N.M.