Alejandra Dip

Enlazador de mundo, atemporal, pide vivir en momento presente, cierre ce ciclos, fin y comienzo.es la conexión entre 2 mundos, el de los vivos y el de los muertos. Trabaja el desapego. Nexo con el cordón umbilical, lazo con la madre. Kin 146 Enlazador de mundos 3 -Hoy comienza la seguidilla de 10 portales cósmico. 10 días donde la energía se recibe en forma directa desde el centro de la galaxia, por lo tanto es 13 veces más fuerte que la energía habitual. Los Mayas tenían conocimiento en muchas áreas, especialmente en la astronomía. Los Mayas, se dieron cuenta de que no podían medir el tiempo como tal, pero que si podían ver las cualidades del tiempo. Cada día tiene una energía particular, conocerlas nos ayuda a tomar mejores decisiones y aprovechar mejor la energía. Saber que vamos a cursar 10 días donde las energías están muy fuertes nos ayuda a prepararnos para estar lo más armoniosos posibles, o si algo ocurre que nos hace salir de eje, tratar de retomar lo antes posible el camino que nos tenga en equilibrio y bien aspectados. El Enlazador de mundos, es una energía que nos da el empujón para que podamos cerrar un ciclo, soltar todo aquello que no estamos pudiendo soltar, trabajar el desapego, vivir el momento. El enlazador es el enlace de 2 mundos, la vida y la muerte. Nos permite saber que hay otra dimensión donde seguimos evolucionando como seres. Es la transformación o un cambio de ciclo, es terminar algo para empezar algo nuevo. Es poder separarse de lo que no nos sirve y nos provoca peso en nuestras vidas. Es desapegar de cosas materiales, de relaciones, de personas. Energía para vivir en modo presente!! Viví ya, el tiempo es ahora!! Si no están vibrando bien pueden estar viviendo como enrique el antiguo, en tiempo pasado, queriendo retener lo que fue, o sufriendo por lo que pudo haber sido y no fue. Da vuelta la página, comienza a escribir una nueva historia, como decía Vox Dei, todo tiene un final , todo termina! Evita estar arrogante, avasallante, canaliza la energía para el lado de la bondad, ayuda a los demás , que hay mucha gente en situación de carencia que agradecería muchísimo tu ayuda. Día ideal para soltar todo, dejar atrás, vaciar, vaciar todo para que lo nuevo entre, soltar resentimientos, melancolía y tristezas. Meditemos, busquemos el eje, estemos con la autoestima alta, tengamos los sentimientos mejores a nuestra disposición y pidamos protección para nosotros, nuestra familia y todos aquellos que lo necesiten. No quieran retener nada, lo que deba ser será!! Buen martes para todos y a vibrar en armonía multiplicada y prepararse estamos en últimos días de año semilla 12. Bonus truck energético: En los últimos días del año semilla 12, en trecena de la semilla y en portales cósmicos aprovechen todos aquellos que deseen buscar un bebe, la fertilidad esta multiplicada y disponible.A intentar!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Semilla 12:

Enlazador de Mundos 3 - Energía del Martes 03/07/2018 - Trecena de la Semilla

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: