Se trata de la contabilidad correspondiente al ejercicio 2016, el primero del gobierno de Sebastián Abella. Los vecinalistas aseguraron que el HTC encontró "incumplimientos" y efectuó "observaciones en cuanto al acceso a la información, contrataciones abreviadas, errores contables y problemas con la contratación del estudio Massad". En abril, el Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires emitió el fallo 178/2018 con el que aprobó de manera formal la Rendición de Cuentas municipal del ejercicio 2016 pero, a la vez, determinó una serie de multas y cargos contra diversos funcionarios -además de integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales - por lo que considero incumplimientos normativos. Y esta semana, el bloque de concejales de la UV Calixto Dellepiane, con el apoyo de los contadores Guillermo Cozzo y Alexis Twyford, aseguraron que los cuestionamientos y cargos del HTC van en línea con las supuestas irregularidades que ellos denunciaron un año atrás, cuando se debatió esa rendición de cuentas en el Concejo Deliberante. Los errores básicos, de acuerdo a los vecinalistas, consistieron en "incumplimientos y observaciones en cuanto al acceso a la información, contrataciones abreviadas, errores contables y problemas con la contratación del estudio Massad". Además, dejaron planteada la duda acerca de si este fallo no fue lo que desencadenó la salida del titular de la Secretaría de Hacienda, Miguel Ibarra, y su trasladó al departamento de Recursos Humanos. "En relación con el acceso a la información, en base a la denuncia que realizó nuestro bloque, el Tribunal de Cuentas le formuló observaciones al Municipio por no poner a disposición de los concejales de manera permanente la documentación respaldatoria de la Rendición de Cuentas y por incumplimiento de la Resolución 15/16 que establece la obligatoriedad de brindar acceso al RAFAM de manera permanente y a toda la información contenida en él", explicaron los dellepianistas en un comunicado de prensa. También señalaron que el HTC determinó que "los procesos de compras fueron extemporáneos", es decir que "los procedimientos de compras y las órdenes de compra se emitieron con posterioridad a la prestación de los servicios". "El problema principal, anticipado por la UV Más Campana fue la utilización discrecional de contrataciones directas o concursos abreviados de precios, amparándose en normas de emergencia. Es ese caso sostuvimos que esas declaraciones de emergencia no habilitaban al Ejecutivo a saltearse las licitaciones públicas contenidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades", explicaron los dellepianistas. "Al respecto el Tribunal de Cuentas confirmó que las declaraciones de emergencia en ningún caso modifican los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de las Municipalidades, es decir que deberían haber realizado licitaciones públicas o aplicar el artículo 132 inciso e de esa ley que se utiliza para casos de ‘urgencia reconocida’ y que requieren que las obras se ejecuten sin demora, por ejemplo ante un desastre natural donde la acción debe ser inmediata y hacer una licitación resulta imposible", añadieron. Por otra parte, anunciaron que el HTC encontró irregular la contratación del Estudio Massad y Asociados, cuyos servicios fueron requeridos por el Ejecutivo municipal a la hora de confeccionar nuevas ordenanzas Fiscal e Impositiva que redundaron en un aumento de los impuestos y tributos locales. La UV Calixto Dellepiane recordó que "no existía la declaración de incompetencia pertinente del área de Rentas del Municipio y que no se habían respetado los procedimientos de compra para esa contratación". E indicó que el HTC se hizo eco de esta situación, al observar "la falta de fundamentación de la incompetencia declarada por la Secretaría de Hacienda" y criticar "el procedimiento de contratación directa, en este caso fundamentado en el Emergencia Económica que declaró el HCD pero que tampoco puede modificar los mecanismos de contratación establecidos en la LOM". "El fallo de Tribunal de Cuentas confirmó los aspectos señalamos en nuestro informe y nuestro motivo para rechazar la rendición de cuentas. El fallo deja al descubierto una vez más los graves y reiterados errores de la gestión", resumieron los dellepianistas. Y se preguntaron si estos "graves errores" habrían disparado "el apartamiento del secretario de Hacienda (Miguel) Ibarra" de la cartera económica y financiera municipal, decisión tomada por el intendente Abella la semana pasada.

LOS CONCEJALES GÓMEZ Y CANTLON JUNTO A TWYFORD Y COZZO, INTEGRANTES DEL EQUIPO ECONÓMICO DE LA UV MÁS CAMPANA



