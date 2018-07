El Sindicato de Trabajadores Municipales comenzó con un importante plan de capacitación

Está dirigido a personal municipal afiliado o no al gremio. El primer curso fue de cinco horas y abordó la atención al público. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC), con el apoyo de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.), llevó adelante este lunes una capacitación sobre atención al público, dirigida a los trabajadores del Estado local en permanente contacto con los contribuyentes. La jornada de 5 horas se desarrolló en la sede gremial de avenida Ameghino 657. Participaron alrededor de 140 trabajadores, afiliados y no afiliados al STMC, de diversas dependencias municipales. Al frente de la capacitación estuvieron Gustavo Seba, secretario de Capacitación de la Fe.Si.Mu.Bo., y el sociólogo Claudio Remis, asesor de la dicha federación. El curso fue el primero de una serie de encuentros para fortalecer la formación y preparación de los empleados municipales, un programa que fue acordado entre el STMC y la gestión de Sebastián Abella. Además, el mismo Convenio Colectivo de Trabajo al que están sujetos los trabajadores del Estado local, determina que para acceder a los ascensos automáticos previstos cada 3 años, los empleados deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos capacitaciones periódicas. En diálogo con La Auténtica Defensa, la cúpula del STMC destacó la respuesta a la propuesta, que -aseguró- "superó las expectativas". "Estamos muy contentos por la cantidad de compañeros que se acercaron a capacitarse. Esta iniciativa, si bien está basada en un acuerdo con la actual gestión, viene a suplir una deficiencia en la capacitación del Ejecutivo. Nosotros nos preocupamos por los trabajadores porque estamos convencidos que la capacitación permanente favorece no solo a su desarrollo personal sino a mejorar la atención del vecino. Porque no nos olvidemos que los trabajadores somos la cara visible del Municipio", expresó el secretario general del STMC, Carlos Barrichi. También destacó que el de Campana es el "primer sindicato de la provincia de Buenos Aires que inicia un programa de capacitación para el personal" de este alcance. El próximo curso fue fijado para el 17 de julio y abordará conceptos de Seguridad e Higiene.







