"Educación para la inclusión" fue el título de la tercera jornada del ciclo de conferencias organizado por Tenaris, el Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA) y el Municipio de Campana. Tres especialistas en capacidades diferentes abordaron conceptos y metodologías de trabajo en el aula. La inclusión de los chicos con capacidades diferentes en los procesos de aprendizaje, poniendo el foco en sus fortalezas y venciendo los prejuicios y la indiferencia, fue el eje de una nueva charla educativa organizada por Tenaris, el Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri (CIEDA) y el Municipio de Campana. Alrededor de 400 docentes de la región colmaron el auditorio de Tenaris para escuchar a los tres expositores de la jornada. Abrió Roberto Rosler, médico neurocirujano y director del laboratorio de Neurociencias y Educación de la Asociación Educar, quién brindó diez consejos para acompañar a los niños con trastornos del espectro autista. "Se debe establecer una relación basada en el afecto. También la paciencia es muy importante. Pero nunca hay que considerar al niño con autismo como una tragedia", señaló el especialista, que apeló a diversas experiencias vividas con uno de sus propios hijos para proponer vías de interacción y abordaje. A su turno, Sheila Graschinsky, referente en temas de capacidades diferentes, acompañó la proyección del cortometraje "Ian", todavía por estrenarse, que cuenta la lucha de su hijo por superar los límites fijados por la silla de ruedas e integrarse como un chico más. El filme de animación, producido por Graschinsky y el reconocido cineasta Juan José Campanella, emocionó a todos. "Queremos que este mensaje llegue a los hogares, así como buscamos que se trabaje en las escuelas. Claramente, en la educación está la respuesta para la búsqueda de una sociedad más inclusiva", expresó. El cierre del encuentro estuvo a cargo de Christian Plebst, psiquiatra infanto-juvenil y miembro de PANAACEA (organización sin fines de lucro que reúne a profesionales con amplia experiencia en el trabajo con niños y, en especial, niños con autismo y sus familias). Plebst invitó a la comunidad docente a reflexionar por qué el sistema educativo cree "no estar preparado para incluir a ese niño con capacidades diferentes", porque siempre "es un imposible saberse y sentirse preparado" para ese desafío. "En cambio, hay que enfatizar la idea de estar humanamente disponibles, y ser responsables y sensibles", aseguró. La jornada terminó con la entrega a cada asistente del libro "El regalo", de Sheila Graschinsky. Además, los docentes se llevaron recomendaciones de bibliografía complementaria para fortalecer la inclusión en el aula. "Me voy con muchos conceptos para aplicar no sólo en lo educativo sino también en lo personal", afirmó Paula Block, del Colegio Hölters de Los Cardales. Por su parte, Paulina Alejo, de la Escuela Primaria 27 de Zárate, destacó a los oradores por buscar dotar de "herramientas prácticas" a los docentes. "No solemos contar con muchas, por eso estas charlas son muy relevantes", remarcó.









En el Auditorio de Tenaris:

Más de 400 docentes de Campana y Zárate participaron de una nueva charla educativa

