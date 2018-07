La tercera fecha del calendario 2018 se jugará en el Independiente Athletic Club desde las 10 de la mañana.

Este sábado 7 de julio se disputará en nuestra ciudad la tercera etapa de la Liga Infantil de Zona Norte de Ajedrez. Será desde las 10 de la mañana en las instalaciones de Independiente Athletic Club (Av. Mitre 926).

Este certamen nuclea a jugadores de San Fernando, Escobar, Campana, Zárate, San Nicolás. San Miguel, Pilar, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, General Las Heras y Mercedes, entre otras localidades.

Por ello se espera en nuestra ciudad la participación de más de 100 alumnos de distintas Escuelas de Ajedrez quienes jugarán en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Libre. La competencia se desarrollará por el sistema suizo a seis rondas sin tiempo límite de reflexión para cada partida y será dirigida por el árbitro internacional Edgardo Cavagna.

Este torneo, que entrega puntaje y trofeos para los diez mejores de cada categoría, es clasificatorio para la Final de las diferentes Ligas Infantiles de toda la provincia que se desarrollará en diciembre.

ABIERTO PARA MAYORES

Paralelamente a la Liga Infantil se realizará un Torneo Abierto para todas las categorías de juego, también por el sistema suizo a 6 rondas y a 15 minutos por jugador a finish.

Las inscripciones se recibirán hasta media hora antes del horario establecido para el comienzo.