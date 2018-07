La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/jul/2018 Básquet:

En el primer juego de la serie, los chicos Tricolores no pudieron sostener la ventaja del primer tiempo y cayeron ante los nicoleños, que ahora tendrán dos juegos como locales para definir el pase a la próxima instancia. El sábado comenzó la segunda fase de playoffs de la Liga Provincial de Clubes Sub 19. Y para Ciudad de Campana fue un inicio con derrota frente a Belgrano de San Nicolás, que lo superó 71-61 en el gimnasio de Chiclana 209 en el primer juego de la serie. De esta manera, los nicoleños tendrán ahora dos oportunidades como locales para definir el boleto a uno de los triangulares finales que tendrá esta Liga Provincial. Aunque para ello debieron trabajar mucho, porque en el primer tiempo fue Ciudad el que impuso condiciones. Con buena defensa y un gran arranque de Agustín Hernández tomó una rápida ventaja de 14-0. Una diferencia que logró sostener en la primera mitad con las contribuciones de Juan Sebastián Manrique y Joaquín Aguilar. Por eso se fue 37-27 arriba al descanso largo. Al regreso, Belgrano fue otro. Encabezado por Víctor Fernández (MVP del reciente Provincial que ganó la Selección de San Nicolás), comenzó a limar diferencias e, incluso, logró pasar al frente en el cierre del tercer período. Y en el último fue determinante para que, en el tramo final del encuentro, el elenco nicoleño se adueñara de la victoria con un parcial 15-5 que liquidó el pleito. El segundo partido de la serie se disputará el domingo 8, mientras que el eventual tercero, en caso que Ciudad de Campana logre forzarlo, sería el lunes 9. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (61): Joaquín Aguilar (11), Lucio Cadelli (6), Juan Sebastián Manrique (16), Gonzalo Corbal (3) y Agustín Hernández (22) (FI); Juan Cruz Álvarez Tello (0), Matías Pagura (3), Franco Garin (0) y Máximo Fritzler (0). DT: Sebastián Silva. BELGRANO DE SAN NICOLÁS (71): Víctor Fernández (27), Francisco Soldarini (0), Nicolás Rodríguez (10), Ayrton Vega (8) y Genaro Calcaterra (11) (FI); Brian Codega (9), Santiago Mansilla (0), Mateo Vercelli (0), Octavio Leiva (0), Benjamín López (6) y Franco Policrite (0). DT: Marcelo Arcovito. PARCIALES: 19-10 / 18-17 (37-27) / 13-24 (50-51) / 11-20 (61-71). JUECES: Ariel Villalba y Alejandro Guasco (Esteban Echeverría). GIMNASIO: Ciudad de Campana.

UN GRAN ARRANQUE, PERO.... LOS CHICOS TRICOLORES SE ADELANTARON 14-0 EN EL INICIO DEL JUEGO, PERO EN EL SEGUNDO TIEMPO, BELGRANO LOGRÓ DARLO VUELTA CON UNA GRAN ACTUACIÓN DE VÍCTOR FERNÁNDEZ (FOTO: MVFOTOGRAFIADEPORTIVA).



