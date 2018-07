A partir de las 19 horas se disputarán encuentros correspondientes a las categorías Baby, Mosquito y Cebollitas. Salen a la cancha los equipos de las escuelas 13, 17 y 22, y de los colegios Santo Tomás, Aníbal Di Francia y San Roque.

El nuevo Torneo Intercolegial de Baby Fútbol ya tiene los campeonatos de sus respectivas categorías definidos. También los primeros partidos, que arrancan este martes a las 19 horas en el Club Plaza Italia.

La categoría Baby quedó dividida en dos zonas. La primera está compuesta por los colegios Aníbal Di Francia, San Roque A, Siglo XXI y Santo Tomás A; y por las escuelas 13 A, 14, 17 y 27. En tanto, la segunda zona quedó integrada por los colegios Dante Alighieri, San Roque B y Santo Tomás de Aquino B; y las escuelas 13 B, 2, 21 y 22.

Los mejores clasificados de ambos grupos pasarán a disputar la Copa de Oro, mientras que los demás equipos competirán por la Copa de Plata.

Por su parte, la categoría Mosquito se disputará en una única liga por los equipos de los colegios Aníbal Di Francia, Dante Alighieri y Santo Tomás de Aquino A y B, y de las escuelas 17, 21, 22 y 5.

La categoría Cebollita tendrá igual formato, aunque será integrada por seis equipos: Dante Alighieri, Santo Tomás de Aquino A, y las escuelas 5, 7, 17 y 22.

El cronograma de partidos arranca hoy en el Club Plaza Italia. A las 19 horas jugarán la Escuela 22 vs. Escuela 17 (Cebollitas); a las 19.45 lo harán la Escuela 17 vs. Santo Tomás B (Mosquito); a las 20.30 será el turno de la Escuela 22 vs. Escuela 13 B (Baby); y a las 21.30 el choque será Aníbal Di Francia vs. San Roque (Baby).

El jueves también habrá fútbol. A las 19 se medirán Santo Tomás vs. Escuela 5 (Cebollitas); a las 19.45 lo harán Escuela 5 vs. Santo Tomás A (Mosquito); a las 20.30 será el turno de Escuela 14 vs. Escuela 13 A (Baby); y a las 21.30 se disputará el encuentro Santo Tomás B vs. Escuela 2 (Baby).