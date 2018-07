La Auténtica Defensa. Edición del martes, 03/jul/2018 Deportes e Inclusión:

Renso Pérez y Oscar Ahumada visitaron la Escuela Campana Up







Los reconocidos futbolistas compartieron una jornada de práctica con los chicos. Todos los miércoles a las 18 horas, la Escuela de Fútbol Inclusivo "Campana Up" realiza una nueva práctica en el predio Sportiva Campana (San Martín 192). Y en algunos encuentros suele haber sorpresas: fue así que los chicos que asisten a los entrenamientos coordinados por el profesor Hipólito Ramos se encontraron días atrás con los futbolistas Renso Pérez (quien consiguió dos ascensos con Villa Dálmine y recientemente firmó en Central Córdoba de Santiago del Estero) y Oscar Ahumada (ya retirado), jugador surgido de River Plate que también en clubes como el Wolfsburgo de Alemania, Rostov de Rusia y Veracruz de México, entre otros, además de ser Campeón Mundial Sub 20 en 2001 con la Selección Argentina. "Fue un momento enormemente feliz tanto para los chicos como para los padres. Se realizaron trabajos con pelota y luego el clásico picadito donde también intervinieron los padres", contó Néstor Bueri, responsable de Campana Up, que en esta ocasión y de ahora en adelante también abre sus encuentros a chicos de otras categorías, con y sin discapacidad, varones y mujeres. Las personas con discapacidad no necesitan excepciones, sino adaptacione, remarcan desde la Escuela. "Las diferencias de cualquier tipo son exclusivas, la verdadera inclusión habla de aprender a respetar las formas únicas de existir de todos los seres humanos. No se trata de hacer las cosas por otros niños con discapacidad, sino de aceptar y celebrar el modo en que ellos pueden conseguirlas utilizando sus habilidades únicas", explica Bueri.

RENSO Y OSCAR. LOS FUTBOLISTAS SE SUMARON A LA PROPUESTA DE CAMPANA UP Y COMPARTIERON UN LINDO MOMENTO CON LOS CHICOS DE NUESTRA CIUDAD.



