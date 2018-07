La Verdeamarela ganó 2-0, mientras que los europeos superaron 3-2 a Japón tras estar dos goles abajo. El domingo se quedó afuera España. Los Octavos de Final se cierran hoy con los duelos Suiza vs Suecia (11.00) y Colombia vs Inglaterra (15.00). Los Octavos de Final de la Copa del Mundo "Rusia 2018" siguen dejando en claro que todo puede pasar. Aunque esa sentencia parecería no correr para Brasil, que fue el único de los candidatos que no pasó complicaciones y que avanzó a los Cuartos de Final luciendo con solidez su chapa de aspirante al título. La Selección dirigida por Tite se deshizo del duro México, al que venció 2-0 con goles de Neymar y Firmino, pero mostrando diferencias en la calidad individual de sus jugadores y también en la actuación colectiva, tanto en ofensiva como en la faz defensiva. Brasil ahora espera por un rival de peso que ayer, en vez de dar una muestra de jerarquía, terminó ofreciendo una prueba de carácter. Es que Bélgica fue, quizás, el mejor equipo de la primera fase. Y enfrentaba a Japón, que había logrado avanzar a Octavos de Final por "fair play" (al sumar dos tarjetas amarillas menos que Senegal, con el que terminó igualado en todo en el segundo puesto del Grupo H). Sin embargo, a los europeos les costó mucho marcar esas diferencias en el campo de juego y en el arranque del segundo tiempo fueron sorprendidos por los nipones, que en siete minutos se adelantaron 2-0 con tantos de Haraguchi e Inui. La reacción de Bélgica se concretó en cinco minutos y con dos cabezazos: uno de Vertonghen (24m) y otro de Fellaini (29m). Y cuando parecía que el alargue era un hecho, el arquero Courtois fue muy lúcido para capturar un tiro de esquina y lanzar un contragolpe letal que, tras un gran movimiento colectivo, finalizó en la definición de Chadli en el cuarto minuto de adición. De esta manera, este sector del cuadro ya quedó establecido con los cruces entre Uruguay vs Francia y Brasil vs Bélgica que se disputarán el viernes a las 11.00 y 15.00, respectivamente. De estos cuatro equipos saldrá un finalista. El otro llegará del otro lado del cuadro, donde Rusia y Croacia protagonizarán una de las llaves de Cuartos de Final. Los rusos bancaron a una España incapaz de trasladar al marcador su superioridad en el juego y después, en los penales, se apoyaron en su arquero Akinfeev para dejar en el camino a los campeones del mundo de 2010. Por su parte, los croatas, de muy buen primera ronda, también necesitaron de los penales para vencer la resistencia de Kasper Schmeichel. Fue empate 1-1 con Dinamarca a lo largo de los 120 minutos y victoria 3-2 en la definición desde los 12 pasos. Hoy se definirán los otros dos cuartofinalistas de este lado del cuadro: Suiza enfrentará a Suecia a las 11.00 (hora argentina) en San Petersburgo, mientras que Inglaterra tendrá la posibilidad de asegurar un finalista europeo frente a Colombia en el partido que comenzará a las 15.00 en Moscú.

EL GRAN FESTEJO BELGA. EN EL CUARTO MINUTO DE TIEMPO ADICIONADO Y DESPUÉS DE UN CONTRAGOLPE FULMINANTE, CHADLI MARCÓ EL 3-2 Y DEFINIÓ EL ENCUENTRO A FAVOR DE LOS EUROPEOS. LA DESAZÓN, TODA JAPONESA.



Mundial 2018:

Brasil se deshizo de México y espera por una Bélgica que rindió una prueba de carácter

