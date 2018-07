La desclasificación de la selección de Argentina en la Copa del Mundo me mostró un panorama desalentador. No por el desastre de Sanpaoli y toda la matufia de la AFA, a la que vengo denunciando en ésta columna hace años, sino por el nivel de frustración que tenemos los habitantes de éste suelo argento. Amante del fútbol y de los mundiales, no se me ocurriría jamás creer que quién gana un certamen deportivo pueda ser superior a otros habitantes del planeta. El endiosamiento de Maradona, a quién se le admite todo por el simple hecho de haber sido un magnífico jugador, tampoco es pasible a mi limitada comprensión. Y a la luz de los acontecimientos, pensé en algunos tips antifrustrantes. 1. La vida es más divertida de lo que uno cree. Con el tango metido en las venas, nos cuesta reírnos de nuestros propios errores. Tomemos las cosas con más humor. 2. El factor suerte es determinante en la vida. Si no clasificamos a cuartos de final con el mejor jugador del mundo, es porque la ruleta estaba endiablada. 3. Aprendamos de nuestros errores. Aunque parezca una máxima de "coaching de pyme", lo cierto es que hay que bajarse del caballo para estar a la altura de los demás humanos. 4. No defenestrar al que no le salen las cosas del todo bien. Recuerde que mañana puede ser usted el que esté en su lugar. 5. Felicitar al que sí tuvo la alegría del logro. No haber intercambiado la camiseta con el diez de Croacia lo dejó a Messi un poquito más petiso de lo que es. Ninguno de nosotros es infalible. En el deporte, como en la vida, debemos ampararnos los unos a los otros, dejando de lado el egoísmo y disfrutando de la experiencia de estar aquí, juntos.

Fabiana Daversa



Desde el Estribo:

Salir de la frustración

Por Fabiana Daversa

