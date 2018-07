La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/jul/2018 Los integrantes de los EOE resisten, pero la Provincia avanza con los cambios







Ayer, integrantes de los Equipos de Orientación Escolar de Campana volvieron a manifestarse en el centro de la ciudad. Este jueves pedirán que el Concejo Deliberante exprese su repudio. Según fuentes oficiales, la Gobernación no se detendrá: en los próximos días habrá reniones con autoridades educativas para comenzar con la implementación de la reforma. Sin embargo, este jueves solicitarán al HCD que exprese su repudio a las modificaciones impulsadas por Vidal. Son los integrantes de los Equipos de Orientación Escolar (EOE), cuya reforma en su modo de implementación pretende imponer el Gobierno provincial, volvieron a manifestarse ayer mediante una concentración en la plaza Eduardo Costa, donde avanzaron con la colecta de firmas y acordaron la presentación de un proyecto resolución para que el Concejo Deliberante de la ciudad se exprese en repudio a la iniciativa de María Eugenia Vidal. Sin embargo, como pudo averiguar La Auténtica Defensa, no habría marcha atrás: mañana y el viernes habrá sendas reuniones entre inspectores y autoridades educativas provinciales que instarían a hacer efectivos los cambios. Fuentes oficiales le confirmaron a este medio que el jueves fueron convocados jefes distritales y regionales a una reunión, posiblemente en La Plata, para abordar la nueva forma de gestionar los EOE, que dejarán de pertenecer a una sola escuela para rotar de forma anual entre los establecimientos que los necesiten. También podrán pasar a estar conformados por un solo profesional, perdiendo su impacto interdisciplinario. Los cambios, como adelantó LAD, implican además una pérdida de beneficios económicos para sus integrantes, tales como el plus por distancia o ruralidad. Un día después, en la ciudad de San Pedro, se encontrarán los referentes de la Modalidad Psicología, área a cargo de los EOE. Está prevista una reunión de apenas dos horas, por lo que se especula que no habrá posibilidad de debate o mesas de trabajo. Solo habría que ir a escuchar para después poder aplicar. Ninguna de estas noticias parece desalentar los ánimos de lucha de los integrantes de los EOE, que ayer en la plaza Eduardo Costa recibieron también la adhesión de maestros, profesores y gremialistas docentes. Entre otros planes de acción, se definió introducir en la agenda legislativa del HCD prevista para este jueves, un proyecto en repudio a la Resolución 1736/18, que sería girado hoy a todos los bloques políticos. La comunidad educativa reunida ayer alrededor del mástil central avisó que pedirá su tratamiento sobre tablas. "Es de necesidad y urgencia", remarcó Andrea Nicora, integrante de los EOE y una de las referentes de la resistencia local, en diálogo con los medios presentes. Pero la aprobación exprés dependerá de Cambiemos, ya que las tablas necesitan dos tercios de los votos para ser validadas. "Tenemos rumores lamentablemente que en el Partido de Exaltación de la Cruz ya hay movimientos para que los equipos de orientación sean movidos de sus cargos de base. Así que tenemos que hacer todo muy rápido y seguir en la lucha y unidos", expresó Nicora. Confirmó a su vez que, por el momento, tales modificaciones no se han registrado en nuestro distrito. "Por ahora no hay, pero estamos alertas y creemos que va a ser (un conflicto) muy largo", consideró. "Entendemos que esto no tiene que ver solo con nosotros sino con el ajuste que ha iniciado el Gobierno hace bastante tiempo en la educación pública", manifestó por su parte Ana Perdomo, orientadora vocacional, presente ayer también en la concentración. Brenda Reymundo, profesora de Historia y referente local del Frente de Izquierda, aseguró que "lo que está sucediendo con los equipos de orientación está dentro de un marco de ataque más general a la educación pública, que es para cumplir con el Fondo Monetario Internacional". Destacó la importancia de los EOE al subrayar que son "el nexo que tienen las escuelas con la comunidad educativa", por lo que cuestionó que sean "foco de la flexibilización laboral". Por eso, y en sintonía con la prédica del FIT a nivel nacional, bregó por un "plan de lucha nacional".

