Escrito dirigido a los Senadores de la Nación

Por Giannoni Juan Pablo







MI DEBER ES SER LUZ La despenalización del aborto refleja una cultura que ha perdido el valor humano de la vida que existe dentro del vientre materno, donde todo es interpretación u opinión, y la verdad se deja de lado. El bien y el mal se confunden, todo se relativiza. Por eso le pido humildemente que medite lo siguiente: Si quiere un país mejor, eduque en el amor y en la verdad. Un país puede crecer económicamente, pero empobrecerse si no ama y no busca el bien común. Si cree que el amor conduce a la felicidad, no deje de amar. Si quiere un país rico, no se olvide de la riqueza humana. Confíe en la potencialidad de cada ser humano. Si quiere la unidad de un país, promocione la cultura del encuentro, especialmente con el más vulnerable, débil y desechado. Si gobierna o representa a los argentinos, vele también por los derechos de los argentinos por nacer. Las leyes deben garantizar la dignidad humana. Si quiere transitar por "el camino correcto", existe una moral que lo guía: el fin no justifica los medios. Una política pública no puede obviar este principio fundamental. Si cree en el diálogo, dialogue también con la mesa chica de su conciencia que lo llama amar y a evitar el malo, a buscar el bien común, integral y no solamente el individual. Si cree en el diálogo, dialogue también con la mesa chica de su conciencia que lo llama amar y a evitar el mal, a buscar el bien común, integral y no solamente el individual. Si su conciencia le dice que no ve nada malo en abortar, busque un poco más profundo la voz de Dios. La conciencia debe educarse en la virtud. Si cree que todas las partes deben ser escuchadas, no se olvide ni de la mujer ni del niño inocente. La "revolución de la alegría" no es posible mientras haya muertes de mujeres que abortan y muertes de niños que no se pueden defender. Si existe una mujer embarazada sufriente, acompáñela porque "juntos se puede". Si existe una mujer que no desea parir, explíquele que el niño tiene derecho a nacer. Si una mujer embarazada cree que es dueña de su propio cuerpo, explíquele que su cuerpo es sagrado como el del niño por nacer. Si existe una mujer que no desea criarlo, facilite la adopción. El niño tiene derecho a tener una familia. Si existe un vacío del estado en materia educacional y asistencial, que sea más eficiente y reducirá así la morbilidad y mortalidad materna, pero que no lo llene con la muerte de niños. Si quiere evitar embarazos no deseados, eduque, eduque y eduque pero no se olvide de hacerlo especialmente en el amor, en el respeto y en la responsabilidad que conlleva cualquier acto. Si cree que existe un derecho a elegir, elija bien. La libertad es inseparable de la responsabilidad. No todo es legítimo: se suele decir que un derecho termina donde comienza el del otro. Pero n o se trata de castigar siempre. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción puede quedar disminuídas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor y factores psíquicos y sociales. Si cree que hay vida desde la concepción, no debata aborto legal o clandestino, debata cómo proteger esa vida. Si cree que el aborto va a seguir sucediendo, luche por cambiar la realidad y que no se naturalice una muerte provocada. Si aquí hay algo natural, son los derechos de los seres humanos. Si cree que o hay vida desde la concepción, mi deber es ser luz y decirle que la hay. Aquí no hay lugar para interpretaciones. Estamos hablando de un nuevo ser único e irrepetible, genéticamente humano, cuya subsistencia y desarrollo, como toda vida, depende de factores externos. Si es amante de la verdad, búsquela en la ciencia y en la religión. Poncio Pilato también se preguntó: ¿Qué es la verdad? Pero no lo recordamos por eso. Juéguesela por la vida, las dos vidas. Giannoni Juan Pablo D.N.I. 30.418.544





