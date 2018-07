La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/jul/2018 Nacional B:

Villa Dálmine sumó un nuevo refuerzo; el volante Renzo Spinacci









NOTICIA RELACIONADA: Ex Violetas con nuevos destinos Tiene 25 años y llega procedente de Sarmiento de Junín, donde desarrolló casi toda su carrera. En tanto, el delantero Germán Águila fue cedido a Midland. Mientras que el partido por Copa Argentina frente a UAI Urquiza cambió de horario: se jugará el martes 17 a las 21 horas. En las últimas horas, Villa Dálmine confirmó un nuevo refuerzo para el plantel que está armando para afrontar el próximo campeonato del Nacional B: el mediocampista Renzo Spinacci. Se trata de un volante central de 25 años nacido en Junín que debutó en Primera División en Sarmiento en 2013. Con el Verde logró el ascenso a la Superliga, donde disputó 36 partidos y convirtió un gol clave (frente a Olimpo de Bahía Blanca) para que el elenco juninense se mantuviera en la máxima categoría cuando era dirigido por Ricardo Caruso Lombardi. El polémico DT fue artífice de su única experiencia fuera de Junín, dado que lo llevó a Tigre para la temporada 2017/18. Sin embargo, ante la salida de Caruso y la llegada de Christian Ledesma al banco del Matador, fue descartado y regresó a Sarmiento para el primer semestre de este año. Ahora, su carrera continuará en el Violeta, donde Felipe De la Riva lo cuenta como una alternativa para formar tándem con Matías Ballini, quien regresó al club tras su última experiencia en Atlético Tucumán. Con este refuerzo, Villa Dálmine adquiere variantes para el mediocampo, un sector en el que todavía espera por novedades: trascendieron que están avanzadas las gestiones para el regreso de Marcos Rivadero y también para la incorporación del "Mago" Jorge Emanuel Molina, el enganche de muy buena trayectoria en el fútbol colombiano y de gran participación en Atlético Tucumán. Así, al Violeta solamente le restaría reforzar su delantera. Por el momento llegó Martín Comachi (ex Unión de Sunchales) y siguen los juveniles Francisco Nouet y Gastón Martiré. En tanto, el también juvenil Germán Águila, quien regresó de su préstamo en Argentino de Merlo, fue cedido a Midland, equipo de la Primera C. Entre los nombres de atacantes que trascendieron en los últimos días en Mitre y Puccini sonó con fuerza el de Marcelo Estigarribia, goleador de Deportivo de Pronunciamiento, equipo del Torneo Federal A. Por el momento, el plantel que conduce Felipe De la Riva está conformado por: los arqueros Juan Ignacio Dobboletta, Juan Pablo Lungarzo y José Castellano; los defensores Federico Acosta, Agustín Bellone, Fernando Alarcón, Cristian González, Juan Alvacete, Nicolás Sansostre y Marcelo Tinari; los mediocampistas Matías Ballini, Renzo Spinacci, Nahuel Yaqué, Leonardo Cisnero, Federico Recalde, Claudio López, David Gallardo, Federico Jourdan, Alfredo Dinelli y Franco Costantino; y los delanteros Martín Comachi, Francisco Nouet y Gastón Martiré. COPA ARGENTINA El primer compromiso oficial que afrontará Villa Dálmine en esta temporada será el próximo martes 17 frente a UAI Urquiza por la primera ronda de Copa Argentina en cancha de Chacarita. Ayer se modificó el horario de ese encuentro: estaba programado para las 16.00, pero se pasó para las 21.10 horas.

RENZO SPINACCI YA POSÓ CON LA CAMISETA VIOLETA.

#FútbolProfesional | El volante Renzo Spinaci es la décima incorporación para la próxima temporada. Tiene 25 años y llega desde Sarmiento de Junín. pic.twitter.com/zNXBZmuoBp — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 2 de julio de 2018

Nacional B:

Villa Dálmine sumó un nuevo refuerzo; el volante Renzo Spinacci

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: