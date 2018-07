La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/jul/2018 Ex Violetas con nuevos destinos







Ya es conocido que el pasado plantel de Villa Dálmine se desarmó casi por completo. Y de a poco van surgiendo los nuevos destinos que tendrán los jugadores que la pasada temporada lograron clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Superliga e, incluso, poner en apuros a San Martín en Tucumán. En las últimas horas se confirmó el arribo del enganche Nicolás Sánchez a Mitre de Santiago del Estero, donde será compañero del arquero Martín Perafán. En esa misma provincia jugará Renso Pérez, aunque lo hará en Central Córdoba de Santiago del Estero En tanto, el volante Ramiro López regresó a Arsenal de Sarandí, donde será dirigido por Sergio "Huevo" Rondina, otro con pasado Violeta. Mientras, dos de las grandes novedades del mercado de pases del Nacional B las brindó Deportivo Morón: el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta confirmó las incorporaciones del volante Román Martínez (ex jugador de Tigre, Estudiantes de La Plata y Lanús) y del delantero uruguayo Diego Chaves, de último paso por Arsenal, pero con experiencias también en San Martín de San Juan, Sarmiento de Junín, Nacional de Montevideo y Palestino de Chile, entre otros equipos.

NICOLÁS SÁNCHEZ SE SUMA A MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO



Ex Violetas con nuevos destinos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: