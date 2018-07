La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/jul/2018 Juegos Bonaerenses:

Se disputó la etapa local de Natación







Ocho jóvenes de nuestra ciudad avanzaron a la instancia Regional, que se desarrollará el 29 de agosto en San Isidro. La pileta cubierta del Campana Boat Club fue el escenario en el que se desarrolló la Etapa Local de Natación de los Juegos Bonaerenses 2018, competencia que se realizó bajo la coordinación de la Dirección de Deportes de la Secretaría de Desarrollo Social y Habitat. Culminada la jornada quedó definido que ocho nadadores de nuestra ciudad clasificaron a la instancia Regional que se disputará en San Isidro el próximo 29 de agosto. En la categoría Sub 14 Damas se clasificaron: -Sol Núñez, de Natatorio Aquariumn, en 50 metros Libres -Jazmín Género, de Natatorio Aquarium, en 100 metros Libres -Débora Vega, de Natatorio Hidrokin, en 100 metros Pecho En la categoría Sub 16 Varones avanzaron: -Eros Lugo, de Natatorio Aquariumn, en 50 metros Libres -Joel Guette, de Natatorio Aquarium, en 100 metros Espalda -Elio Romero, de Natatorio Aquarium, en 100 metros Pecho -Santiago Torres, de Natatorio Aquarium, en 100 metros Mariposa Y en la categoría Sub 16 Damas se clasificó: -Melany Sánchez, de Natatorio Aquarium, en 50 metros Libres.

LA COMPETENCIA LOCAL SE DESARROLLÓ EN LA PILETA DEL CAMPANA BOAT CLUB.



