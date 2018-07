La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/jul/2018 Atletismo:

Valentín Solis, podio en el Nacional de Clubes Sub 20







El representante del Club Ciudad de Campana logró la medalla de bronce en la prueba de 110 metros con vallas. El atleta del Club Ciudad de Campana Valentín Solis logró la medalla de bronce en la prueba de 110 metros con vallas en el Campeonato Nacional de Clubes Sub 20 que se desarrolló en la ciudad entrerriana de Concordia. De esta competencia, que se realizó 23 y 24 de junio, participó también el atleta tricolor Juan Martín Marquine, quien fue 8º en Salto en Alto y 9º en 110 metros con vallas.

VALENTÍN SOLIS EN EL PODIO CON LA BANDERA DEL CLUB CIUDAD



