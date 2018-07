La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/jul/2018 Breves: Mundial 2018; día 21











SUECIA E INGLATERRA Ayer se completó el cuadro de Cuartos de Final de la Copa del Mundo "Rusia 2018" con las clasificaciones de Suecia e Inglaterra, que eliminaron a Suiza y Colombia respectivamente. De esta manera, ya están definidos los ocho mejores equipos del Mundial que a partir del viernes comenzarán a definir a los semifinalistas. Este martes, en el cierre de los Octavos de Final, el primer turno deparó un choque entre dos selecciones que no estaban apuntadas para meterse entre las mejores ocho. Y terminó siendo Suecia la que dio el paso al frente tras superar 1-0 a Suiza con gol de Emil Forsberg a los 21 minutos del segundo tiempo del duelo que se disputó en San Petersburgo. Suecia había ganado el Grupo F después de vencer 1-0 a Corea del Sur; perder 2-1 ante Alemania; y derrotar 3-0 a México. Por su parte, Suiza había sido segunda del Grupo E que ganó Brasil. Horas más tarde, Suecia conoció que su rival en Cuartos de Final será Inglaterra, que eliminó a Colombia en definición por penales. La Selección que dirige José Néstor Pekerman pudo alcanzar el 1-1 en tiempo adicionado de la segunda parte gracias a un cabezazo de Yerry Mina (su tercer gol del Mundial), después de un partido que no ofreció mucho y que Inglaterra ganaba por un penal convertido por Harry Kane (llegó a seis goles y es el máximo artillero de la Copa). En los penales, parecía que Colombia se encaminaba a la victoria luego que Ospina detuviera el disparo de Helderson. Sin embargo, ni Muriel ni Bacca pudieron convertir posteriormente y los ingleses no perdonaron a los sudamericanos, garantizando así un finalista europeo. Es que de ese lado del cuadro (el más débil por la jerarquía de los nombres propios) quedaron ubicados cuatro equipos del "Viejo Continente", mientras que en el otro están Uruguay y Brasil como únicos representantes no europeos. PROGRAMACIÓN Los Cuartos de Final se disputarán entre viernes y sábado con la siguiente programación (hora argentina): 1) Uruguay vs Francia juegan el viernes a las 11.00 en Nizhny Novgorod 2) Brasil vs Bélgica se enfrentan el viernes a las 15.00 en Kazan 3) Suecia vs Inglaterra se medirán el sábado a las 11.00 en Samara 4) Rusia vs Croacia chocarán el sábado a las 15.00 en Sochi Los ganadores de 1 y 2 se enfrentarán el martes 10 a las 15.00 en San Petersburgo en una de las semifinales; mientras que los vencedores de 3 y 4 se medirán el miércoles 11 a las 15.00 en Moscú en la otra semi. Luego, el partido por el tercer puesto será el sábado 14, mientras que la final se jugará el domingo 15 de julio.

