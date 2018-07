La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/jul/2018 Breves deportivas







RUMBO A CHINA 2019: La Selección Argentina de Básquet ganó como visitante a Uruguay.- ZÁRATE A BOCA: El delantero Mauro Zárate se convirtió en la nueva incorporación de Boca Juniors.- EMPEZÓ WIMBLEDON: El tercer Grand Slam del año se puso en marcha el lunes.- JAGUARES, A SUDÁFRICA: vencieron 25 a 14 a Stormers, por la fecha 17 del Super Rugby.- ZÁRATE A BOCA El delantero Mauro Zárate, que había asegurado que en el único club que jugaría en Argentina era Vélez Sarsfield, se convirtió en la nueva incorporación de Boca Juniors para la próxima temporada. "Hoy por primera vez falto a mi palabra y me duele en el alma defraudarlos. Quiero aclarar que no es un problema económico, de ser así jamás hubiera vuelto en el peor momento del club", fueron algunas de las tantas expresiones del delantero en su cuenta de Instagram para los fanáticos del Fortín. En tanto, Rolando y Ariel Zárate, hermanos mayores de Mauro, tildaron de "traición" a la decisión del delantero de dejar Vélez para jugar en Boca. "Roly", quien era su representante hasta hace un par de días, reveló que la familia Zárate, de histórica vinculación con el club de Liniers, recibió amenazas en las últimas horas. EMPEZÓ WIMBLEDON El tercer Grand Slam del año, el mítico torneo de Wimbledon, se puso en marcha el lunes con la participación de siete argentinos en el cuadro principal. De ellos, cuatro lograron superar la primera ronda: -Juan Martín Del Potro venció 6-3, 6-4 y 6-3 al alemán Peter Gojowczyk y enfrentará en segunda ronda al español Feliciano López, vencedor del azuleño Federico Delbonis en primera vuelta. -Diego Schwartzman superó 6-3, 6-2 y 6-1 al bosnio Mirza Basic y su próximo rival sobre el césped londinense será el checo Jiri Vesely. -Guido Pella derrotó al qualy australiano Jason Kubler por 6-4, 7-5, 4-6 y 7-6 y enfrentará en segunda vuelta al croata Marin Cilic, tercer preclasificado en este certamen. -Horacio Zeballos eliminó a su compatriota Guido Andreozzi tras vencerlo 4-6, 7-6, 6-4 y 6-4 y ahora se las tendrá que ver con el serbio Novak Djokovic. -En tanto, el correntino Leonardo Mayer cayó en primera ronda frente al alemán Jan Lennard Struff por 3-6, 6-7, 7-6, 7-6 y 6-1. En los primeros días de acción en el All England Lawn Tennis and Crocquet Club también se dieron victorias del español Rafael Nadal (Nº 1 del mundo) y del suizo Roger Federer, campeón defensor y ganador ocho veces del título de Wimbledon. JAGUARES, A SUDÁFRICA Por la fecha 17 del Super Rugby, los Jaguares vencieron el pasado sábado 25 a 14 a Stormers y así lograron su séptima victoria consecutiva, al tiempo que se afianzaron en zona de clasificación a los playoffs. Ahora, la franquicia argentina se prepara para sus dos últimos partidos de la fase regular, ambos en Sudáfrica: enfrentará a Bulls, en Pretoria, y a Sharks, en Durban. El miércoles el equipo partirá, vía Sao Pablo, hacia Johannesburgo, para luego realizar un vuelo interno en el país africano y llegar a Pretoria para el primer compromiso. RUMBO A CHINA 2019 La Selección Argentina de Básquet vapuleó 102-58 como visitante a Uruguay y de esa manera cerró con "revancha" la primera fase de las Eliminatorias camino al Mundial de China 2019 (había perdido 88-83 en Olavarría con la Celeste). En la continuidad de estas Eliminatorias, Argentina será parte del Grupo E junto a Estados Unidos, México y Puerto Rico, además de Panamá y Uruguay. Arrastra un registro de 5 victorias y una derrota. Su próximo compromiso será el viernes 14 de septiembre en México, mientras que el lunes 17 recibirá a Puerto Rico en nuestro país.



