La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/jul/2018 Breves: Noticias de Actualidad







CASO MELMANN; ABSOLVIERON A SOSPECHOSO: El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata absolvió al ex sargento de la Policía Bonaerense Ricardo Panadero.- CAMPAÑA EN LA MIRA: Casanello abrió investigación sobre aportantes falsos a la campaña 2017 de Cambiemos.- AL CAMPO, NO: El presidente Macri prometió que el esquema de retenciones agropecuarias no será modificado.- ABORTO; EL SENADO SE PREPARA: El Senado activó el plenario de comisiones donde se debatirá el proyecto de legalización del aborto.- PERPETUA PARA NAHIR: La Justicia de Gualguaychú condenó a la joven Nahir Galarza a "prisión perpetua".- CAMPAÑA EN LA MIRA El juez federal Sebastián Casanello abrió este martes una investigación a raíz de la denuncia sobre aportantes falsos de Cambiemos a la campaña de candidatos legislativos bonaerenses en 2017. Casanello hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Stornelli, quien propuso una batería de medidas de prueba a raíz de la denuncia de la organización "La Alameda" por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que se originó en un informe periodístico de Juan Amorin para El Destape. La investigación reveló 476 nombres de beneficiarios de planes sociales y de trabajo que viven en villas del conurbano y supuestamente habían hecho aportes a la campaña de Cambiemos por 1.160.000 pesos pero que, sin embargo, aseguran nunca haber participado financieramente de ella. AL CAMPO, NO El presidente Mauricio Macri prometió este martes que el esquema de retenciones agropecuarias no será modificado, al llevar tranquilidad al campo durante una reunión con integrantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias. El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, sostuvo a la salida de la Casa Rosada que "las retenciones no se van a tocar", mientras el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, aseguró que "la reunión nos dio tranquilidad". ABORTO: EL SENADO SE PREPARA El Senado activó este martes el plenario de comisiones donde se debatirá el proyecto de legalización del aborto y definió que las exposiciones serán los martes y miércoles, con una lista de, hasta ahora, 60 invitados. La comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales definieron así el cronograma del tratamiento del proyecto de cara al 1 de agosto, día fijado para firmar el dictamen. PERPETUA PARA NAHIR La Justicia de Gualguaychú condenó a la joven Nahir Galarza a "prisión perpetua" por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, ocurrido en diciembre pasado en esa ciudad del sur entrerriano. La joven de 19 años, quien no estuvo en el tribunal en el momento de la sentencia, fue considerada por "unanimidad" como culpable de "homicidio agravado por el vínculo de pareja" con la víctima. El tribunal consideró acreditada la relación de pareja, dando por tierra con el argumento de la defensa, la igual del argumento de que existió violencia de género, aunque no dio por probado que existió alevosía en el asesinato. CASO MELMANN: ABSOLVIERON A SOSPECHOSO El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata absolvió este martes al ex sargento de la Policía Bonaerense Ricardo Panadero, acusado de haber participado del crimen de Natalia Melmann, ocurrido en la localidad balnearia de Miramar en el 2001. El TOC Nº 4 decidió absolver por unanimidad a Panadaro, ya que no se pudo acreditar su participación en el secuestro, violación y asesinato de la joven de 15 años.



