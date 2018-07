La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/jul/2018 Valentina:

Testimonios y dos allanamientos efectuados en las últimas horas indican que la víctima consumió alcohol y cocaína antes de descompensarse. Por el hecho, los dos mayores de edad que la llevaron al Hospital quedaron detenidos. Un tercer sospechoso está prófugo. El caso repercutió en todo el país. El caso conmociona a toda la ciudad e inunda las portadas de los medios nacionales. Valentina Urbano, una adolescente de 16 años, murió a raíz de un paro cardíaco disparado, se presume, por una sobredosis de cocaína. Dos hombres de 30 y 46 años, con quienes había pasado sus últimas horas, la llevaron descompensada al Hospital San José, donde en la Guardia hicieron todo para salvarle la vida. Son ellos los dos detenidos por el hecho, aunque hay un tercer individuo todavía prófugo. Drogas y alcohol, una combinación peligrosa para cualquiera y que habría terminado siendo mortal para la menor, que fue ingresada al nosocomio local alrededor de las 7 de la mañana del martes. Trabajaron en conjunto el personal médico de Guardia, del Servicio Coronario y de Cuidados Intensivos. Valentina tuvo una leve mejoría: recuperó el pulso y respondió de forma "parcialmente favorable" a los esfuerzos de reanimación, pero enseguida volvió a entrar en paro. Tras media hora de reanimación, se constató su muerte. "(En el transcurso de la emergencia) uno de los profesionales puede dialogar con uno de los adultos mayores que traen a la paciente, quien manifiesta que habían estado con la menor, consumiendo cerveza, que se descompuso y que ellos buscaron cómo traerla. No dijeron ninguna otra información", precisó Marcelo Medina, director del Hospital San José, este miércoles al mediodía, en ronda de prensa brindada a medios locales y nacionales. Señaló que en la revisión llevada a cabo en el Hospital no se detectaron signos de violencia. Horas más tarde, Policía Científica efectuó la autopsia: confirmó la causa del deceso -paro cardíaco a raíz de una insuficiencia respiratoria- y descartó indicios de violación o abuso. Resta saber con certeza qué desató el cuadro clínico de Valentina, para lo que se aguarda los resultados de las muestras extraídas de su cuerpo. Las primeras informaciones que circularon sobre el episodio indicaban que los dos adultos que trasladaron en auto a Valentina al Hospital la habían abandonado. No obstante, el director Medina señaló que un profesional médico pudo entrevistarse con uno de ellos. Y fuentes de la Policía Bonaerense confirmaron a LAD que el arresto se produjo cuando todavía se encontraban en el nosocomio. Allí mismo les realizaron los precarios médicos. A raíz del testimonio de los dos sujetos, junto con el de otra menor que habría compartido esa noche con ellos y Valentina, se avanzó en los allanamientos de dos domicilios, el primero ubicado sobre la calle Salk y el segundo en el barrio Albizola. En ambos sitios se secuestró alcohol y cocaína. También se encontró una balanza digital que se utilizaría para pesar droga. Asimismo, la Policía incautó la vestimenta que llevaba puesta Valentina esa noche y los teléfonos celulares de todos los involucrados. Los allanamientos motivaron la detención de los individuos, identificados como Héctor Gabriel Maldonado (46) y Sergio Rodrigo López (30). Además, los investigadores emprendieron la búsqueda de un tercer hombre de entre 20 y 30 años de edad apodado "Chapu". Su detención sería inminente, según confiaron fuentes policiales a este medio. La causa está a cargo del fiscal Matías Ferreiros, quien precisó a Clarín que los detenidos "hoy están imputados por una infracción a la ley de drogas, es decir por haberle suministrado drogas a una menor. Y si bien es la única imputación, yo no descarto absolutamente nada. Si la prueba pericial complementaria de la autopsia afirma que el fallecimiento ocurrió por un exceso de sustancias narcóticas, no voy a dudar en imputar la causa de homicidio. Hasta ahora es sólo una hipótesis, pero no descarto nada, tampoco un abuso sexual". Sandro Urbano, el papá de Valentina, habló con los medios. Visiblemente conmocionado, reclamó "justicia" y les pidió a los periodistas que "no entorpezcan a los fiscales". "Lo único que estoy pidiendo es que se haga justicia y nada más", expresó Urbano. "No, no conozco a nadie", dijo cuando se le preguntó por los acompañantes mayores de Valentina durante sus últimas horas con vida. "Y quiero que no entorpezcan a los fiscales, porque está actuando bien. Quiero que se haga justicia", añadió. Y, entre lágrimas, recordó a Valentina: "Mi hija era hermosa, divina, una nena espectacular".

Conmoción por la muerte de Valentina, menor de 16 años.





La cámara de monitoreo emplazada frente a la guardia del Hospital registró la llegada de Valentina, alrededor de las 7 AM del martes.

#ALERTA Investigan muerte de una menor de 16 años, quien ingresó sin vida al Hospital San José. Fueron aprehendidos 2 hombres de 46 y 30 años q la acompañaban.En allanamientos a 2 domicilios se hallaron restos de cocaína. Se cree que la joven podría haber fallecido de sobredosis. pic.twitter.com/N1J0Kg96Qw — Magui Felizia (@mawifelizia) 4 de julio de 2018 #Ahora Fue detenido el tercer imputado en la causa por la muerte de Valentina. Tiene 21 años. pic.twitter.com/72tVWaoSvF — Magui Felizia (@mawifelizia) 5 de julio de 2018

