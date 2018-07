La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/jul/2018 Nacional B:

Igualó 1-1 con gol de Federico Jourdan. En el equipo de Felipe De la Riva estuvieron presentes el volante Nicolás Igartúa, a prueba, y el delantero Marcelo Estigarribia, quien sería refuerzo. A menos de dos semanas para su primer partido oficial de esta nueva temporada, Villa Dálmine disputó ayer un partido amistoso frente a un Selectivo de Vélez Sarsfield. Se desarrolló en la Villa Olímpica de la institución de Liniers y terminó 1-1 tras dos tiempos de 30 minutos. El gol Violeta fue convertido por Federico Jourdan al inicio de la segunda parte, mientras que el Fortín llegó al empate sobre el cierre del encuentro que dejó muchas aristas para analizar en cuanto a lo que se refiere la conformación del equipo que planea Felipe De la Riva, teniendo en cuenta la reconstrucción del plantel que debió llevar adelante. En cuanto a la primera alineación, el DT dispuso que el arquero titular sea Juan Ignacio Dobboletta, tal como se esperaba, dado que el ex Acassuso viene de una muy buena temporada en la Primera B Metropolitana y cuenta claramente con ventaja respecto a Juan Pablo Lungarzo y José Castellano. La línea de cuatro defensores mostró a la misma zaga central titular que disputó el último partido de la pasada temporada en Tucumán, Cristian González y Marcos Martinich, mientras que Nicolás Sansotre y Juan Ignacio Alvacete jugaron como laterales por derecha e izquierda respectivamente. En el mediocampo, Matías Ballini y Renzo Spinacci ocuparon el centro; Federico Jourdan se paró a la derecha, mientras que en la izquierda apareció Nicolás Igartúa (ex jugador de Atlanta y Tristán Suárez quien estuvo a prueba). En tanto, la dupla ofensiva mostró a David Gallardo y a Marcelo Estigarribia (ex delantero de Deportivo de Pronunciamiento, del Federal A, que será oficializado como refuerzo en los próximos días). En limpio, la alineación titular fue: Dobboletta; Sansotre, González, Martinich, Alvacete; Jourdan, Ballini, Spinacci, Igartúa; Gallardo y Estigarribia. En el inicio del segundo tiempo, el punta Martín Comachi reemplazó a Igartúa y conformó dupla de ataque con Estigarribia, mientras que Gallardo retrocedió para jugar como mediocampista por izquierda. Posteriormente, a los 15 minutos de esa segunda parte, Agustín Bellone ingresó por Sansotre en el lateral derecho y Federico Recalde suplantó a Ballini en el centro del campo. En el balance general del juego, la presentación de Villa Dálmine no le escapó al primer partido de un equipo que se encuentra en las primeras semanas de pretemporada, aunque con la urgencia de preparar el choque de Copa Argentina del próximo martes 17 de julio frente a UAI Urquiza (el campeonato del Nacional B comenzará a mediados de agosto). En ese sentido, lo más destacado fue la intención del equipo de mostrarse ordenado y ser equilibrado, sello tradicional de los planteos de De la Riva. El gol llegó en el inicio del segundo tiempo, en ataque rápido definido por Jourdan con un remate cruzado. Durante la mañana en la Villa Olímpica que Vélez posee en Ituzaingó también se pudo ver trabajar de manera diferenciada a los marcadores centrales Fernando Alarcón y Marcelo Tinari, quienes continúan en el Violeta y se recuperan de las lesiones sufridas la pasada temporada. Además de los nombres ya mencionados, el plantel de Villa Dálmine se completa hasta el momento con Federico Acosta, Nahuel Yaqué, Leonardo Cisnero, Claudio López, Alfredo Dinelli, Franco Costantino, Francisco Nouet y Gastón Martiré.

