Hoy el Panóptico dedicará su columna a relatar el fallo a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo de la mano de Nahir Mariana Galarza, en el marco del reclamo NI UNO MENOS. Nacidos para salir del táper, mis lectores y yo no vamos a dedicar espacio sólo a los asesinos varones. Somos inclusivos y democráticos, dos razones suficientes para no perdernos ésta noticia, que cambiará la historia de la Justicia en el país. ¿ Por qué? Porque Galarza es la primera mujer menor de edad condenada a prisión perpetua en Argentina. El fallo histórico se basa en que los dos balazos que causaron la muerte de su novio, también veinteañero, en la madrugada del 29 de diciembre del año pasado no fueron intencionales. Uno se te puede escapar, dos ya es imposible, concordaron los abogados penalistas que asistieron a los once encuentros. También fueron analizados vídeos y mensajes telefónicos, se tomaron declaraciones y se presentaron testigos de ambas partes durante tres meses.

Las relaciones tóxicas no tienen edad, credo ni cuenta bancaria. Creo justo que se condene a alguien que cometió un asesinato, sea hombre o mujer, pero nunca vi tanta premura para resolver algo que reviste una enorme gravedad. Debe haber sido también el juicio más corto de la historia. El abogado de los Galarza se quejó que no fueron contemplados los mensajes de celular de ambos chicos. Se me hace difícil pensar en un juicio que no tenga en cuenta los archivos de teléfono de cada uno de los involucrados. Es algo similar a ir al supermercado sin la tarjeta de crédito. Hoy por hoy, la manera más efectiva de comunicación entre los jóvenes es el celular. Incluso, los adultos nos quejamos que no se despegan del aparato ni siquiera para bañarse. Este es un bache importante en el fallo. Algo me dice que tendremos más capítulos de ésta triste historia.



Fabiana Daversa

