La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/jul/2018 El Rincón de Aléthea:

Gente mariposa

Por Angela Monsalvo











"Salvaje no es quién vive en la naturaleza, salvaje es quién la destruye." --Anónimo. En el mes de Julio de 2014, siete miembros de una tribu amazónica no contactada, emergieron de la jungla e hicieron su primer contacto con el resto del mundo. A pesar de que han pasado más de 600 años de historia, esta tribu sólo ha interactuado con sus vecinos hace sólo unos pocos meses. En la actualidad existen alrededor de cien pueblos aislados. Aunque decir aislado es algo inapropiado, porque incluso la tribu más alejada del mundo es muy probable que haya interactuado anteriormente con forasteros, ya sea cara a cara o por exposición de artefactos modernos, como los aviones que sobrevuelan el cielo. Sin embargo, no están integrados en la civilización global, conservan sus propias culturas y costumbres y tienen poco interés en la comunicación con el mundo exterior. Las estimaciones acerca de cuántos de estos pueblos existen varían drásticamente. pör ejemplo, Brasil afirma tener 77 pueblos no contactados que viven en la selva amazónica; Natural Geographic, estima que son 84. Cuando los cálculos se toman en el conjunto global y se comparan no es nada descabellado cifrar su número alrededor de la centena. Aunque es probable que el número real sea más alto. A pesar de que han transcurrido más de 600 años de historia, esta tribu sólo ha interactuado con sus vecinos hace sólo unos pocos meses. Su contacto reduce la cantidad de tribus aisladas que viven en el mudo. Las que aún están sin contactar viven en algunos de los lugares más impracticables como lo es el interior del Amazonas, el Congo y las montañas de Nueva Guinea. La llamada "tribu más aislada del mundo" fue vista a finales del siglo X I X ; aún continúan aislados. Ellos, tienen derecho a la autodeterminación en la tierra en que viven. Como la llegada de extraños cambiaría drásticamente su forma de vivir, se considera que el mundo exterior debe permanecer alejado para que esos pueblos pueden determinar su propio futuro. Su aislamiento les hace carecer de inmunidad a muchas enfermedades comunes. La "tribu más aislada del mundo", vive en la India ; la misma ha permanecido hostil a la visita de los extranjeros, teniendo tendencia a atacar con flechas a los visitantes. Es una sociedad de cazadores- recolectores. Tienen herramientas de metal, pero sólo obtienen estos materiales de los hierros que recuperan de los naufragios cercanos. En el año 1998, otra tribu aislada que vive en las islas, comenzó a visitar el mundo exterior. Esta comunicación con los extranjeros causó brotes de sarampión entre la tribu, ya que no tenían inmunidad. Muchos de los pueblos que habitan en los bosques del Congo, no han sido contactados. Los Mbuti, un pueblo "pigmeo", ven el bosque como una figura parental que les proporciona todo lo que necesitan. Viven en aldeas igualitarias. Son autosuficientes. Su forma de vida está en peligro por la deforestación, la minería ilegal y el genocidio que se lleva a cabo entre los pigmeos. Estos pueblos tienen lenguas propias. Sus conocimientos sobre el entorno, sus modelos de adaptación al medio, sus formas de aprovechar los recursos naturales, su sabiduría sobre animales y plantas, su respeto y empatía con la naturaleza, suponen un auténtico tesoro para nuestra sociedad actual, tesoro que debería ser sin duda preservado ya que, son los herederos de sus bosques y los depositarios de vida ya casi desconocidas por nosotros. Sin estrés, sin bombas, sin hambre, sin mendigos, sin cárceles, sin comida basura, sin contaminación, sin deuda externa..., y los llamamos primitivos.

