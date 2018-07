La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/jul/2018 Comenzó la inscripción a la Escuela Técnica Roberto Rocca







El proceso de admisión tendrá modificaciones de cara al ciclo lectivo 2019. Habrá un Examen de Diagnóstico y luego un Curso de Integración de trece semanas antes de la evaluación final. La Auténtica Defensa dialogó con el Director Ludovico Grillo para conocer detalles al respecto. La Escuela Técnica Roberto Rocca abrió el periodo de inscripción para aquellos estudiantes interesados en ingresar a primer año en el ciclo lectivo 2019. La primera parte del proceso finalizará el viernes 13 de julio y se puede hacer de manera presencial en el establecimiento o a través del sitio web www.tecnicarobertorocca.edu.ar Luego habrá novedades respecto a años anteriores. En primera instancia, el sábado 14 a las 10 horas se realizará un Examen de Diagnóstico, que no será eliminatorio para los aspirantes. Posteriormente, al regreso de las vacaciones de invierno, los inscriptos recibirán una devolución de ese examen de diagnóstico y quedarán habilitados para iniciar un Curso de Integración que durará 13 semanas en la que se trabajarán aspectos de matemática y lengua (en principio sería los martes y jueves a partir de las 17.30; más una jornada de consultas los sábados por la mañana). "El punto fundamental de ese curso es que las familias se queden tranquilas de que alguien revisó que los chicos tengan las herramientas que necesitan para desarrollarse en la secundaria", explica Ludovico Grillo, Director de la ETRR, en diálogo con La Auténtica Defensa. "Se trabajará comprensión lectora y las operaciones básicas de matemática. Se van a revisar conceptos y se profundizará en aquellas cuestiones que no estén afianzadas", agrega Grillo. Concluidas esas trece semanas, los chicos obtendrán un certificado de su participación en este Curso de Integración y, como último paso, el sábado 3 de noviembre realizarán el Examen Final. Después, la escuela invitará a 60 alumnos para cubrir las 60 vacantes que tiene disponibles. "Para ello se tomará el rendimiento académico, pero también se evaluarán otras cuestiones, porque ésta es una escuela de doble jornada, que tiene una orientación técnica, por lo que también hay que mirar el perfil del chico que va a entrar. Hay chicos que académicamente están muy bien, pero cuando los conocés son filósofos, poetas, artistas y no tiene sentido ponerlos todo el día con el torno y el martillo... En función de todo ello será la invitación", detalla el Director de la ETRR. A su vez, Grillo aclara que la situación socioeconómica del joven no tiene importancia para su ingreso: "Tenemos un plan de becas: si el chico o la chica tiene el perfil para la Rocca, va a estar invitado y va a tener la beca que le permita a la familia afrontar esa opción. Todos los chicos tienen algún porcentaje de beca, a ninguno se le pide que pague el cien por ciento del arancel", señala. Esas becas van del 50% hasta el 100% del arancel, graduadas de acuerdo a la situación socioeconómica de la familia. Los cambios implementados en este proceso de ingreso a la ETRR tienen su explicación: "No hemos tenido muchos chicos que han dejado la escuela, pero los que se han ido fueron casos, en su mayoría, de chicos que no les gusta la educación técnica. Por un lado queremos ver si podemos anticiparnos y detectar eso antes; y por otro lado, teníamos la sensación de que en el curso que se hacía antes, que era de cinco semanas, los temas se enunciaban, pero no se profundizaban. Entonces, si las familias están haciendo el esfuerzo de que los chicos realicen el curso, nos propusimos hacer algo que a las familias les deje una tranquilidad. El ingreso al secundario es un momento bisagra y aprovechar ese momento para estar seguros y comprobar que los chicos tienen todos los elementos para salir adelante en el secundario es una gran oportunidad", apunta Grillo. La Escuela Técnica Roberto Rocca tiene un plan de estudios de siete años de doble jornada (lunes a viernes de 8.30 a 17 horas) y cuando empiezan cuarto año, los alumnos deben elegir una orientación: electrónica o electromecánica.

LA ETRR TIENE 60 VACANTES POR AÑO Y UN PLAN DE BECAS QUE SE AJUSTA PARA CADA INGRESANTE CAMINO A LA PRIMERA CAMADA En diciembre de 2019, la Escuela Técnica Roberto Rocca despedirá a su primera promoción: chicos y chicas que habrán completado los siete años de educación técnica y concluirán su etapa secundaria. Y aunque todavía falte un año y medio, desde la conducción del establecimiento eso ya despierta expectativas. "Nuestra primera promoción tendrá un excelente nivel académico. Pero la experiencia de ser la primera camada de esta escuela les dará además muchas cosas respecto a entender cómo funciona una institución, porque ellos fueron viendo nacer y crecer a esta escuela. Y creo que eso es algo muy útil que se lleva la primera camada que, probablemente, otras no lo tengan. Entender cómo funciona una organización es una de esas habilidades blandas que muchas veces cuesta formar en los jóvenes", considera Grillo. El Director de la ETRR asegura que los egresados "se tienen que llevar todas las herramientas para hacer una excelente educación universitaria, donde quieran hacerla y se tienen que ir con una excelente formación de técnico para que el que quiera o necesite trabajar pueda hacerlo y desarrollarse como técnico". En el punto opuesto a ese final de camino están quienes cursan actualmente sexto año de la Primaria y deben decidir dónde continuarán sus estudios. Y desde la ETRR también se preocupan por esos chicos: "Estamos recorriendo los últimos años de escuelas públicas para contarles a los chicos sobre la educación técnica y las opciones que existen en Campana al respecto, porque también llevamos las propuestas de las escuelas técnicas 1 y 2. Y esto tiene que ver con el ADN de la escuela, porque no estamos acá para estar encerrados y hacer una escuela de excelencia. Estamos para contribuir a que Campana fortalezca su perfil industrial y se convierta en un polo educativo. Y para ello tenemos que trabajar con las escuelas técnicas y las primarias también", señala Grillo al respecto. Finalmente, consultado por LAD sobre el valor de la educación técnica, el Director de la ETRR brindó su mirada: "Es una de las propuestas que más personalidad tiene, con orgullo propio y sentido de comunidad. Y es una educación que es la que más ha tenido los pies sobre la tierra: porque se mide contra la realidad de que sus alumnos consigan trabajo. Eso le da una forma de ser mucho más concreta y realista. Después, en cuanto al proyecto de un país, es la educación técnica la que mantiene un país funcionando. Eso para mí es central y Campana tiene todo para tener una excelente educación técnica y ser referencia a nivel país"

