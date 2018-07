El peronismo arrancó una ronda de consultas de cara a la creación del Defensor del Pueblo

Empezó este miércoles con la visita a Campana del titular de la Defensoría del Pueblo de Pilar, Juan Pablo Trovatelli, quien habló de la independencia política que requiere el cargo. No asistieron concejales de Cambiemos ni de la UV Calixto Dellepiane. Los bloques peronistas iniciaron este miércoles una ronda de consultas con defensores del pueblo de partidos aledaños para conocer cómo trabajan y cuál es el impacto que producen en sus comunidades. El primero en visitar Campana fue el de Pilar, Juan Pablo Trovatelli, quien aseguró que el defensor del pueblo deber mantener independencia del poder Ejecutivo local. De la reunión participaron concejales de las bancadas PJ-Unidad Ciudadana y Frente Renovador. También vecinos y referentes de la Multisectorial contra el Tarifazo. No así ediles de Cambiemos y de la UV Calixto Dellepiane. Según pudo saber La Auténtica Defensa, Trovatelli explicó sus funciones y la dimensión que adquiere la Defensoría del Pueblo en Pilar, un partido que casi triplica la cantidad de habitantes que tiene Campana. Precisó que son 22 los empleados que integran su equipo, que tiene una sede independiente de las oficinas del Municipio pilarense y que por trimestre atiende más de 1.000 casos. Pero lo fundamental, y de lo que tomaron especial nota los bloques peronistas encargados de uno de los proyectos que se estudia en la comisión de Legislación, es que en el vecino partido siempre fue defensor del pueblo una persona vinculada a los sectores opositores al gobierno de turno o sin ningún tipo de afiliación política que se le pudiera comprobar, aunque este requisito no está reglamentado de manera formal. En línea, el proyecto redactado por el PJ-UC y el Frente Renovador determina que los nominados al cargo deben ser elegidos por las bancadas disidentes al intendente que controle el Municipio. Luego, el HCD en su conjunto elegiría entre esos candidatos. Del encuentro también participaron referentes del Colegio de Abogados de Zarate-Campana que, de acuerdo a lo difundido por el PJ-UC, expresaron "la importancia de que el Defensor cuente con título profesional, a los fines de contar con mayores herramientas de acción". La semana que viene continuarán las consultas. Abordada por este medio, una alta fuente del oficialismo señaló que se enteraron de la convocatoria apenas unas horas antes, por lo que desistieron de ir. Además, indicó que se sobreponía con el velorio de Valentina Urbano, hija de un militante de Cambiemos. De todas maneras, la misma fuente lamentó que el peronismo aún no se haya "sentado a conversar" para limar las diferencias que existen entre su proyecto y el presentado por el oficialismo. "No se puede acordar la creación de una figura tan relevante de estas maneras", afirmó en contacto con este medio.

