Siguen los trabajos de saneamiento en el predio del ex Derby

Se trabaja en la remoción de escombros de la edificación que fue demolida. El Intendente se acercó a constatar el avance de las tareas. El Municipio continúa con las tareas de saneamiento en el predio del ex Derby y, actualmente, se trabaja en la remoción de escombros. El intendente Sebastián Abella se acercó a constatar cómo avanzan las tareas y durante la recorrida agradeció la colaboración de la empresa Tenaris Siderca, que contribuyó con el préstamo de la maquinara necesaria para tales trabajos. Desde la destrucción de la antigua edificación, en el lugar se llevan a cabo tareas de limpieza integral, corte de pasto y recolección de las estructuras de hierro que serán reutilizados. Durante la visita al predio, el jefe comunal destacó el valor de estos trabajos mencionando que la antigua edificación se encontraba en peligro de derrumbe. Además, generaba inseguridad en la zona dado que el lugar solía ser el refugio para delincuentes.

La empresa TenarisSiderca colabora con la maquinaria.



