La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/jul/2018 Según la FEB, por la aplicación de los anticipos salariales, el gobierno le paga hasta $6500 menos a los docentes







Se desprende de un estudio realizado por el gremio bonaerense, que compara la evolución de los salarios actual con una potencial ligada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que calcula el INDEC. De acuerdo con un informe elaborado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), los anticipos decretados unilateralmente por el Gobierno provincial ante la falta de acuerdo paritario con los gremios docentes, hacen que los maestros cobren hasta $6.500 menos de lo que percibirían si los salarios se ajustaran por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el informe realizado por el gremio, un Maestro de Grado con 10 años de antigüedad, percibió un anticipo de $4.500 estipulado para el primer semestre de 2018, tal como lo estableció el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero si se hubiera aplicado la cláusula gatillo, basada en la inflación mensual difundida por el INDEC para el IPC entre enero y junio de 2018, el mismo Maestro de Grado con 10 años de antigüedad debería haber percibido $7.572 de bolsillo. Es decir que recibió $3.072 menos de salario. El gobierno bonaerense viene otorgando tres anticipos a cuenta de un futuro acuerdo salarial. Estos anticipos corresponden a cifras fijas y por única vez, lo cual no forma parte constitutiva del salario. Como se trata de importes fijos basados en el nivel salarial determinado por el propio Gobierno (hasta $15 mil, hasta $30 mil y mayores a $30 mil), es difícil establecer un porcentaje de anticipo. Pero a los fines prácticos, las autoridades anunciaron un anticipo del 5% al mes de abril, un 3% en mayo y un 2% a junio, acumulando un 10% al final del semestre. Así, el Gobierno provincial otorgó un incremento semestral (la suma de esos tres tramos) en concepto de anticipo, de $4.500 para un Maestro de Grado que recién se inicia. Lo mismo percibió como adelanto aquel Maestro de Grado con 10 años de antigüedad. Quienes registran 24 años de antigüedad, percibieron $6.750 en concepto de adelanto. Si se hubiera aplicado la cláusula gatillo, los incrementos hubieran significado un incremento de bolsillo de $6.903, $7.572 y $9.251 respectivamente. Para el caso de Preceptores con 24 años de antigüedad, la cláusula gatillo hubiera significado que cobrara $3.720 más de lo que percibió como adelanto. Lo mismo sucede con un Director de 1era., donde la aplicación de la cláusula de revisión hubiera hecho que recibiera $6.507 más si registra 24 años de antigüedad. "Tal como lo hemos dicho en varias oportunidades, el anticipo que el Gobierno quiere establecer como un logro, no es más que la precarización de los salarios de los docentes", aseguró la presidente de la FEB, Mirta Petrocini. En el mismo sentido, la titular del gremio sostuvo que "quieren hacerle creer a la sociedad que los docentes no perciben incrementos por culpa de sus representantes, que no quieren aceptar los porcentajes miserable que ofrecen en la Paritaria" y agregó que "eligen no discutir seriamente una recomposición salarial y emparchar los problemas reales de la docencia". "Tiene que haber una urgente convocatoria a la Paritaria del sector. Hace más de dos meses que está cerrado el canal de diálogo por parte del Gobierno. La Justicia falló la última semana a favor de los docentes en lo referido a la aplicación de la cláusula gatillo, pero seguimos defendiendo a la Paritaria como ámbito irrenunciable de discusión de las condiciones salariales y laborales de los docentes", indicó Petrocini.



