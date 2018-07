La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/jul/2018 Juegos Bonarenses:

Los equipos del Colegio Aníbal Di Francia avanzaron en Futsal







Se impusieron en la etapa local en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 disputadas en el Club Ciudad de Campana. La Dirección de Deportes del Municipio avanza con el desarrollo de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2018. En esta oportunidad, en el gimnasio "Pascual Sgro" del Club Ciudad de Campana, se disputaron los partidos correspondientes a la disciplina Futsal. Los jóvenes compitieron en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub18, resultando ganadores los equipos del colegio Aníbal Di Francia, que jugarán la etapa regional de esta disciplina.



