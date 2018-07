La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/jul/2018 Breves: Mundial 2018; día 22









VOLVIÓ SAMPAOLI El entrenador de la Selección argentina de fútbol Jorge Sampaoli regresó ayer al país junto con el mediocampista de River Enzo Pérez y el presidente de la AFA, Claudio Tapia. Sampaoli se fue directo al predio de la AFA y si bien se estima que en las próximas horas se comenzaría a negociar su salida del puesto de DT del Seleccionado, se estima que dicha negociación no resultará tarea fácil porque el técnico tiene una cláusula de salida muy alta y, además, estaría dispuesto a continuar en el cargo al menos hasta la próxima edición de la Copa América, que se jugará en Brasil en 2019. TAPIA, CON APOYO PROPIO En medio de la incertidumbre sobre las decisiones que tomará la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de cara a lo que viene en la Selección Argentina, dirigentes de clubes de Primera División y el Ascenso recibieron especialmente al Presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, a su regreso de Rusia. El gesto para demostrar apoyo y unión en torno al titular de la casa madre del fútbol argentino contó con la participación de los Presidentes de Lanús, Nicolás Russo, y Banfield, Eduardo Spinoza, y del Vicepresidente de Villa Dálmine, Jorge Milano, entre otros. PITANA EN CUARTOS El árbitro argentino Néstor Pitana fue designado como árbitro central del partido entre Uruguay y Francia, por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018. Pitana, de 43 años, dirigió el encuentro inaugural del Mundial, en el que el anfitrión Rusia venció a Arabia Saudita por 5-0. También estuvo en el 3-0 de Suecia sobre México y en el encuentro entre Croacia y Dinamarca por los octavos de final. En el choque que se disputará mañana viernes, el argentino estará acompañado por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Pablo Belatti. GARECA Y PEKERMAN El entrenador argentino Ricardo Gareca, que llevó nuevamente a Perú a un Mundial después de 36 años, brindó una conferencia de prensa en la que se definió como "un técnico libre en estos momentos". "Lo que voy a hacer en estos momentos es pensar lo mejor para mí y mi comando técnico. Y si el interés de Perú perdura, lo consideraré", expresó el "Tigre" en su regreso a tierras incaicas. Finalmente, también respondió a los rumores que lo mencionan como un posible candidato a dirigir la Selección Argentina: "Que te nombren para la selección de una magnitud como la Argentina es gratificante. Es lo único que puedo decir", sentenció. Otro entrenador argentino que no definió su futuro fue José Néstor Pekerman, quien en los últimos dos Mundiales dirigió a Colombia, llegando a Cuartos de Final en Brasil 2014 y a Octavos en Rusia 2018. Tras la derrota ante Inglaterra por penales, el DT eligió no hablar del futuro. "La derrota nos duele mucho... no creo que sea momento de hablar de otra cosa", señaló cuando le preguntaron sobre su futuro. En tanto, recibió el apoyo de varios jugadores: "Es el entrenador de todos nosotros, y queremos que siga. Ha hecho un gran trabajo y se merece seguir en una gran selección como esta", manifestó Luis Fernando Muriel.

