La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/jul/2018
Breves Deportivas







PIPITA, ¿AL CHELSEA?: Gonzalo Higuaín está cerca de arreglar su transferencia al Chelsea, a cambio de 60 millones de euros.- BOCA SIGUE SUMANDO: El actual campeón del fútbol argentino acordó la llegada de dos defensores para su próximo plantel.- SUSPENDIÓ PELLA: En la continuidad de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, Guido Pella no pudo completar su partido.- DELFINO VUELVE A JUGAR: El basquetbolista Carlos Delfino regresará a la actividad profesional en la Liga de Italia.- LEBRON, A LAKERS: La máxima estrella de la NBA, LeBron James, se convertirá en nuevo jugador de Los Angeles Lakers. BOCA SIGUE SUMANDO El actual campeón del fútbol argentino, Boca Juniors, acordó la llegada de dos defensores para su próximo plantel: el marcador central Carlos Izquierdoz y el lateral derecho Gustavo Gómez. Izquierdoz tiene 29 años, ya fue dirigido por Guillermo Barros Schelotto en Lanús y disputó sus últimas cuatro temporadas en el Santos Laguna de México. Por su parte, después de algunos intentos frustrados, Gómez (un viejo anhelo de Barros Schelotto) llegará esta vez a Boca Juniors luego que la dirigencia Xeneize acordara condiciones con el Milan de Italia. Así, ya son cuatro los refuerzos que cuentan en La Boca, porque además de estos dos defensores ya están abrochados los delanteros Mauro Zárate y el colombiano Sebastián Villa. SUSPENDIÓ PELLA En la continuidad de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, Guido Pella no pudo completar ayer su partido frente al croata Marin Cilic, tercer preclasificado del torneo por las lluvias que cayeron en Londres. El bahiense había perdido los primeros dos sets (6-3 y 6-1), pero en el tercero ganaba 4-3 tras quebrar el saque de Cilic. El encuentro continuará hoy en una jornada en la que también se presentarán otros tres tenistas argentinos: Juan Martín Del Potro se medirá frente al peligroso español Feliciano López; Diego Schawartzman jugará ante el checo Jiri Vesely; y Horacio Zeballos la tendrá muy difícil ante el serbio Novak Djokovic. Ayer, quien dio su segundo paso positivo en el césped londinense fue Roger Federer, quien derrotó 6-4, 6-4 y 6-1 al eslovaco Lukas Lacko, pasó a la tercera ronda y sigue avanzando en busca de su noveno título en La Catedral. DELFINO VUELVE A JUGAR El basquetbolista Carlos Delfino, integrante de la Generación Dorada, regresará a la actividad profesional en la Liga de Italia, a la que vuelve después de 14 años. La última incursión del santafesino en Italia había sido en Skipper Bologna en 2004 y su nuevo desafío, a los 35 años, será en el Axilium Torino. Este equipo se quedó con la última Copa de Italia y tiene como entrenador a Larry Brown, quien dirigió a Delfino en Detroit. El santafesino no juega desde octubre del año pasado cuando reemplazó por lesión a Patricio Garino en el Baskonia de España (jugó seis partidos). LEBRON, A LAKERS La máxima estrella de la NBA, el alero LeBron James, se convertirá en nuevo jugador de Los Angeles Lakers. Según trascendió, el ex Cleveland Cavaliers (equipo con el que disputó las últimas cuatro finales) firmaría un contrato de cuatro años por 154 millones de dólares. Otra de las grandes noticias de esta agencia libre de la mejor liga del mundo es el fichaje del pivot DeMarcus Cousins para los vigentes campeones, Golden State Warriors. PIPITA, ¿AL CHELSEA? Gonzalo Higuaín está cerca de arreglar su transferencia al Chelsea, a cambio de 60 millones de euros. Ante la posible llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus, el argentino tendría su primera experiencia en la Premier League inglesa, luego de cinco temporadas en el Calcio italiano



