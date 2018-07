La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 05/jul/2018 Breves: Noticias de Actualidad







CONTRA LA OPOSICIÓN: El presidente Mauricio Macri defendió este miércoles su gestión de Gobierno.- SALIÓ LA "LEY JUSTINA": Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la Nación le dio ayer sanción definitiva al proyecto.- EL DÓLAR, A $28,78: Luego de dos días en baja, el dólar pegó este miércoles un salto de doce centavos.- AUTOS EN CAÍDA: La producción automotriz registró en junio una caída del 13,4% contra igual período de 2017.- SALIÓ LA "LEY JUSTINA" Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la Nación le dio ayer sanción definitiva al proyecto de "Ley Justina", que dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario. El proyecto, que recibió 202 votos afirmativos y que también había sido aprobado por unanimidad en el Senado, está inspirado en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre pasado en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón. La contribución fundamental de la reforma es que invierte el proceso por el cual las personas pasan a integrar el registro de donantes: al crearse la figura del "donante presunto", ya no se requiere dejar voluntad expresa por la afirmativa sino que se garantiza "la posibilidad de realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos". En el caso de los menores de edad, "se posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente". Por otra parte, la normativa, cuyo autor es el senador Juan Carlos Marino (UCR) y que fue trabajado en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), incorpora avances como la definición de los derechos de donantes y receptores, la creación del Servicio de Procuración en los hospitales públicos y privados, el establecimiento de las funciones del INCUCAI y de los requisitos que deben cumplir los profesionales y los establecimientos médicos, y la fijación de penas y sanciones en los casos que corresponda. EL DÓLAR, A $28,78 Luego de dos días en baja, el dólar pegó este miércoles un salto de doce centavos y cotizó a $27,70 comprador y $28,78 vendedor. En los mostradores del Banco Nación, el dólar finalizó a $28,55 y los bancos que ofrecieron la divisa al precio más alto fueron ICBC e Itaú, a 28,90 pesos. El Banco Central licitó US$ 100 millones por cuenta del Ministerio de Hacienda, con un precio promedio de corte de 28,0197 pesos, siendo el mínimo valor adjudicado de 28. AUTOS EN CAÍDA La producción automotriz registró en junio una caída del 13,4% contra igual período de 2017 y las ventas al mercado interno tuvieron una fuerte baja del 31% en la misma comparación, informó este miércoles ADEFA, la entidad que agrupa a las terminales locales. En junio, la producción nacional de vehículos fue de 39.420 unidades, un 15,8% menos respecto de mayo pasado. A su vez, la cifra representó una caída de 13,4% con relación al mismo mes del año anterior. El sector exportó 22.894 vehículos, es decir, registró un crecimiento de 6,8% frente al mes anterior, mientras arrojó un incremento de 16,2% si se lo compara con el volumen de junio de 2017. CONTRA LA OPOSICIÓN El presidente Mauricio Macri defendió este miércoles su gestión de Gobierno al sostener que "contra viento y marea" está haciendo "bien" las cosas para "sacar a la Argentina adelante" y le reclamó a dirigentes políticos, sindicales y empresarios que "digan qué van a hacer desde su lugar para ayudar", en vez de pedir "soluciones mágicas". "Sé que todos los argentinos están poniendo el hombro. Por eso les pido a los dirigentes políticos, sindicales, empresarios y comunicadores, que en vez de pedir cosas que están fuera de nuestro alcance digan qué va a hacer cada uno y desde su lugar para ayudarnos a recorrer este camino, porque este es el camino", expresó Macri en un acto en la ciudad chaqueña de Charata.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: