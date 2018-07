La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/jul/2018 Por el 133º aniversario habrá asueto administrativo







No atenderán ni las oficinas municipales ni las sedes locales de entes provinciales. Tampoco habrá bancos. En cambio, sí habrá clases. Los empleados municipales tendrán asueto administrativo este viernes 6 de julio con motivo de celebrarse el 133º aniversario de la creación del partido de Campana. A fin de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y aquellos consideraros ininterrumpibles, dicho asueto no alcanza al personal afectado a esas tareas. Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (internación y guardias), Tránsito y CIMoPU. Las dependencias municipales retomarán sus tareas el martes 10 en su horario habitual tras el feriado nacional del lunes 9 de julio. A su vez, hoy tampoco abrirán sus puertas las oficinas de los organismos estatales provinciales, como el caso de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). TAMPOCO HABRÁ BANCOS Aunque no se brindó una comunicación oficial, La Auténtica Defensa pudo confirmar que las sucursales locales de las entidades bancarias instaladas en nuestra ciudad tampoco abrirán hoy sus puertas con motivo del asueto por el aniversario de la creación de Campana. SÍ HABRÁ CLASES Por su parte, la Inspectora Jefe de Distrito de Campana, Lic. Silvia López, confirmó a La Auténtica Defensa que este viernes habrá clases en los Establecimientos Educativos del distrito, aclarando que se encuentra en vigencia la Resolución Nº 230/16, referida a las Festividades Patronales. Obviamente, por la fecha y el asueto administrativo, se generaron muchas dudas en torno a la actividad en los establecimientos educativos públicos y privados. Sin embargo, tal como ya ocurriera el año pasado, sí habrá clases en la ciudad porque el Decreto 230/16 "exceptúa de lo dispuesto a las instituciones y dependencias pertenecientes a la Dirección General de Escuelas".

LAS ESCUELAS ESTÁN EXCEPTUADAS DEL DECRETO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE HABILITA EL ASUETO ADMINISTRATIVO POR EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD



Por el 133º aniversario habrá asueto administrativo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: