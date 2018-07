La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/jul/2018 Se entregó el tercer imputado por la muerte de Valentina









DISPOSITIVOS DE CONTENCIÓN Luego de las conmocionantes circunstancias que rodean a la muerte de Valentina Urbano, se encendieron las alertas de los Equipos de Orientación Escolar (EO) de los diferentes establecimientos de educación media de Campana. "Anoche (por el miércoles) estaba todo preparado y coordinado para que los equipos de cada colegio y los distritales pusieran en marcha lo que se llama Dispositivo de Contención Socioemocional, con el que se abordó a los alumnos en general y en particular a aquellos que tenían alguna relación cercana con Valentina", comentó a La Auténtica Defensa la Inspectora Jefe Distrital de Educación, Silvia López. Darío "Chapu" González, de 27 años, se presentó en la Fiscalía Nº2. Según su abogado, no estuvo "más de 5 minutos" con Valentina y la otra menor que la acompañaba y que, más tarde, los otros detenidos que tiene la causa quisieron usar su auto para llevar a la descompensada joven al Hospital San José, a lo que González se habría negado. El tercer sospechoso del caso Valentina Urbano se entregó a la Justicia en horas de la mañana de ayer. Junto a su abogado, Darío "Chapu" González, de 27 años de edad, se presentó en la Fiscalía Nº2, donde efectivos policiales acudieron para ponerlo bajo arresto. De acuerdo a su abogado, el joven declaró no haber estado "más de 5 minutos" con Valentina y la otra menor que la acompañaba y que, horas después, se negó a trasladar a la descompensada joven hasta el Hospital San José para no quedar involucrado en la situación, que a esa altura de la noche era desesperante. De acuerdo al testimonio del abogado de González, ambas chicas estuvieron apenas de paso en la casa de su defendido, quien volvió a ver a Valentina varias horas después, cuando Héctor Maldonado y Sergio López -los dos primero detenidos por el caso- le solicitaron ayuda para trasladarla al nosocomio local. "Él no sabía lo que pasaba, obviamente", aseguró el abogado, quien señaló que ambos sujetos "lo querían involucrar" en el hecho. Finalmente, el auto usado para llevar a la joven al Hospital fue el de Maldonado. También se confirmó que, al igual que dentro departamento de la calle Salk donde Valentina se habría descompensado, la quinta en el barrio Albizola en la que estuvieron más temprano las dos chicas pertenece a Maldonado: la habría trocado por otra propiedad hace pocos meses. La vivienda estaba habitada por inquilinos hasta hace unos treinta días. En el departamento de Salk y en la quinta de Albizola se constataron vestigios de cocaína que, "desde el punto de vista objetivo", hace que la "circunstancia" de consumo "estaría probada", precisó ayer el fiscal a cargo de la causa, Matías Ferreiros, a La Auténtica Defensa. "De momento, la imputación que se les efectúa (a Maldonado, López y González) es solamente por una contravención a la Ley de drogas, la 23737, únicamente. Eso no significa que se descarten otras hipótesis que van a estar determinadas con los informes periciales de contenido científico", explicó el fiscal. Ferreiros se volcó al testimonio de la joven de 16 años que acompañaba a Valentina la madrugada del martes para reconstruir las últimas horas de la víctima. Señaló que la chica "refiere que los 5 protagonistas estaban en el barrio Albizola" y que "cerca de las 2:30 AM (las adolescentes) se vuelven para el barrio Villanueva, cada una a su casa". Sin embargo, más tarde "a Valentina la pasan a buscar dos de los sujetos con los que habían estado antes, y se van hacia el domicilio de uno de ellos". "Ahí encontramos también vestigios de haber consumido cocaína, y donde finalmente termina ocurriendo la descompensación de Valentina", indicó el fiscal, quien confirmó que ninguno de los tres detenidos tiene antecedentes. Además, afirmó no tener sospechas de que se dediquen a la comercialización de estupefacientes. Si bien la autopsia realizada a Valentina arrojó que su muerte fue causada por un paro cardiaco disparado por una insuficiencia respiratoria, aún resta saber que la condujo a ese cuadro clínico. La pericia toxicológica, que se llevará a cabo en La Plata, recién podría conocerse recién en una semana.

Darío "Chapu" González, de 27 años, al momento de ser trasladado a Comisaría.





Exterior de la propiedad donde estuvo Valentina en el barrio Albizola. la vivienda fue allanada horas después de la muerte de la joven: se encontraron restos de cocaína y botellas de cerveza.





En el departamento de Salk y en la quinta de Albizola se constataron vestigios de cocaína que, "desde el punto de vista objetivo", hace que la "circunstancia" de consumo "estaría probada", precisó ayer el fiscal a cargo de la causa, Matías Ferreiros, a La Auténtica Defensa. SIETE DEALERS EN SIETE DÍAS Con la presencia del El ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo y el intendente Sebastián Abella, el jueves pasado se inauguró en Campana la nueva sede de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Zárate – Campana. Según trascendió, inicialmente había sido pensado como sede de la Policía Local, pero a último momento, el Intendente decidió cambiar su destino para facilitar el combate contra el narcomenudeo en nuestro Partido y en la región. "La nueva dependencia policial, que abrió sus puertas en San Martín y Salmini, posee herramientas tecnológicas de punta que permitirán investigar la venta minorista de droga para dar lucha a esta problemática", decía la gacetilla oficial. Lo cierto es que desde el jueves de la semana pasada, hasta ayer, en todo el Departamento Judicial Zárate Campana se hicieron 7 allanamientos: 1 en Garín, 3 en Zárate y 3 en Campana que arrojaron como saldo la detención de 7 dealers, lo que constituye todo un récord. "Hay te tener en cuenta que en abril llegó un jefe nuevo, Comisario Mayor Rodrigo Rodríguez. Viene del conourbano y lógicamente, al venir a una plaza más chica, tiene un ritmo de trabajo diferente y se empieza a notar. Con (el Fiscal Matías) Ferreirós hacen un buen equipo y se empieza a notar. Se acabó la joda...", confió una alta fuente local a La Auténtica Defensa. Valentina: Conmoción por la muerte de una menor de edad por posible sobredosis: Testimonios y dos allanamientos efectuados en las últimas horas indican que la víctima consumió alcohol y cocaína antes de descompensarse. Por el… https://t.co/YUnTZfoAnH | Campana / CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 5 de julio de 2018 #Ahora Fue detenido el tercer imputado en la causa por la muerte de Valentina. Tiene 21 años. pic.twitter.com/72tVWaoSvF — (@mawifelizia) 5 de julio de 2018 #ALERTA Investigan muerte de una menor de 16 años, quien ingresó sin vida al Hospital San José. Fueron aprehendidos 2 hombres de 46 y 30 años q la acompañaban.En allanamientos a 2 domicilios se hallaron restos de cocaína. Se cree que la joven podría haber fallecido de sobredosis. pic.twitter.com/N1J0Kg96Qw — (@mawifelizia) 4 de julio de 2018

